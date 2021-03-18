Что делать, если потерял паспорт

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Кириєнко Анна
Потеря паспорта — неприятное событие от которого не застрахован ни один человек. Однако, если вы потеряли документ, не стоит паниковать и нервничать. Лучше собрать силы в кулак и сразу действовать по схеме, которую рекомендует использовать Государственная миграционная служба Украины. Ее мы рассмотрим в данном материале.
Потерял паспорт: куда обратиться если потерял паспорт - Comments. Фото из сети интернет
Лишиться документа можно двумя путями. Первый — когда у вас украли паспорт. Получив доступ к вашей персональной информации мошенники могут взять кредит, осуществить другие банковские махинации или оформить гражданско-правовую сделку.
Второй — когда вы просто потеряли документ. Главная ошибка граждан в том, что они сначала пытаются найти паспорт, вспоминая, где могли его оставить или потерять. Однако за этот период документ может попасть в руки аферистов.
В любом случае, если вы заметили, что документ исчез, стоит пойти в отделение полиции и написать заявление. Таким образом вы обезопасите себя от неприятностей.
Позже правоохранители отдадут вам выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР). С бумажкой вы направляетесь к ЦНАПу или отделению миграционной службы. Если потеряно бумажный паспорт, следует обращаться по месту прописки. Если потеряно ID-паспорт, место обращение не будет иметь значения.
Чтобы вам выдали новый паспорт следует предоставить следующие документы:
- заявление о потере паспорта (образец можно найти в отделении полиции);
- квитанцию об оплате госпошлины (если вы сами потеряли удостоверение личности, вам придется заплатить дополнительный штраф в размере от 17 до 51 гривны);
- прописку;
- дополнительные документы при наличии: свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, расторжении брака.
Заявление о восстановлении удостоверения личности обычно рассматривают до двадцати рабочих дней. Это будет стоить человеку 345 гривен. Данный процесс можно ускорить до десяти дней. Однако это обойдется уже в 471 гривну. В сложных ситуациях, когда понадобится устанавливать личность, восстановление документа может занять около двух месяцев.
Если человек потерял загранпаспорт в пределах своей страны, то схема получения нового паспорта не будет отличаться от вышеупомянутой. Однако, если документ утерян в чужой стране — сразу необходимо обратиться в дипломатическую службу, которая объяснит как действовать дальше.
Могут ли отказать в создании нового паспорта
Работники миграционной службы или ЦНАПа могут отказать в выдаче удостоверения личности. Это может произойти в следующих случаях:
- когда человек, потерявший паспорт, не является гражданином Украины
- когда данные, предоставленные лицом, не совпадают с базой Реестра картотек;
- если гражданин не предоставил весь перечень вышеуказанных документов;
- если за восстановлением паспорта обратился представитель, который не имеет на это законных прав.
Если вы внезапно поломали ID-карту или порвали паспорт старого образца, вы можете его заменить на новенький документ. Для этого уже не нужно обращаться в правоохранительные органы. Стоит сразу идти в миграционную службу и сообщить о необходимости замены паспорта. Работники государственного учреждения должны забрать и уничтожить ваш документ, а затем предоставить новый биометрический паспорт. За такую услугу придется заплатить 34 гривны.
Жизнь после потери паспорта не заканчивается. Пока новый паспорт готовится, вам должны предоставить временное удостоверение личности в миграционной службе. Данное удостоверение действует год с момента утраты документа.
Иногда потерянный паспорт может найтись дома за диваном или в старой сумке. Тогда изготовления новой ID-карты прекращается. Однако, если вы нашли старый документ уже после выдачи нового, находку необходимо сдать в миграционную службу.
Не нужно расслабляться, если потеряли любой паспорт, однако стоит отметить, что ID-карты более защищены от мошенников, чем паспорта старого образца. В документе просто невозможно изменить фото, соответственно сделать какие-то официальные нотариальные действия с паспортом будет очень трудно. Срок действия биометрического паспорта — десять лет.
Чаще всего злоумышленники нацелено похищают паспорт, чтобы взять кредит на человека. Существует несколько распространенных схем:
- мошенники имеют "своего человека" в банковском учреждении, который осуществляет финансовые операции по похищенным паспортам;
- злоумышленники ищут подобную себе личность, у которой похищают паспорт. Затем максимально похоже одеваются, гримируются и идут в отделение банка или берут онлайн-кредит. Однако пропустить такую аферу могут только неопытные или невнимательные сотрудники учреждения;
- аферисты фальсифицируют документ старого образца. Соответственно все данные — владельца паспорта, а фотография — того, кто решил незаконно воспользоваться документом.
Однако, если вы обратитесь в полицию, избежать неприятных ситуаций будет проще. Любые действия с вашим паспортом можно будет обжаловать и признать недействительными через суд.
Всегда стоит ответственно относиться к своим документам и стараться не терять, а в случае утраты — не затягивать процесс восстановления паспорта. Это поможет сохранить главные ресурсы человека — время деньги и нервы.
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