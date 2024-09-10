"Черные списки" и дополнительные проверки: когда и как изменят систему обеспечения питанием ВСУ

В Украине изменят систему обеспечения питанием ВСУ. Пилотный проект новой системы планируется реализовать в некоторых регионах в 2025 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.



Новую модель обеспечения представило закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ). Пилотный проект начнет работу в 2025 году в Киеве и Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков рассказал, что с февраля следующего года будет действовать параллельно две модели — та, которая работает сейчас и пилотная.

В рамках пилотной модели введут следующие изменения:

- Поставщик будет получать компенсацию стоимости товара и плату за услуги (склад и транспорт) с учетом SLA – соглашения об уровне услуг. Будет определена и зафиксирована предельная стоимость каталога.

- По большинству видов продукции (75%) через открытые закупочные площадки ГОТ будет выбирать производителей, которых будут контрактовать поставщики. По остальным категориям поставщики будут самостоятельно определять производителей-субподрядчиков. ГОТ в свою очередь может заблокировать их за несоответствие качества и нарушение норм добропорядочности.

– Вся продукция будет попадать в распределительный центр и только потом продукты будут отправлять в воинские части. Это дополнительный этап контроля качества, к которому будут вовлечены специалисты ДОТ.

- ГОТ будет применять "черный список" к поставщикам и производителям, которые уже имели ранее нарушение договорных обязательств.

В Минобороны ожидают, что такие изменения позволят улучшить качество получаемых ВСУ пищевых продуктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что должностные лица ТЦК требуют взятки.



