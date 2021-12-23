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Чего не стоит говорить во время собеседования, чтобы получить работу

Собеседования являются очень важной частью поисков работы

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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Поиски работы трудно назвать чем-нибудь приятным и легким, поэтому подготовили для вас несколько действительно полезных советов для собеседований. Так ваши шансы на вакансию будут значительно выше. Собеседования являются очень важной частью поисков работы, ведь именно от нее зависит, получите ли вы место в компании. Но мало кто готовится серьезно к встрече с потенциальным работодателем, допуская многие распространенные ошибки. Поэтому в телеграмм-канале Психологическая поддержка рассказала, о чем говорить, чтобы увеличить шансы на трудоустройство.

Чего не стоит говорить во время собеседования, чтобы получить работу

Работа (фото из открытых источников)

Чего не стоит говорить во время собеседования:

Негатив о предыдущей компании и команде. Если у вас спросят, почему вы освободились или какие отношения были в прошлом коллективе, постарайтесь избегать эмоциональности и говорите общими фразами.

Острые темы. Лучше сделать акцент на профессиональных достижениях и умениях, а не обсуждении политических и религиозных убеждений, а также ситуаций, которые могут быть конфликтными.

"Я не знаю". Эта фраза является самой ужасной ошибкой, ведь есть лучшие варианты ответа. Конечно, никто не говорит лгать и что-то придумывать, но включить критическое мышление и попытаться найти решение проблемы все же нелишне.

О личных проблемах. Вас оценивают как профессионала своего дела, а не пытаются с вами подружиться. Поэтому о личных обстоятельствах можно упомянуть только в том случае, если они могут напрямую повлиять на качество вашей работы.

"Я готов выполнять любые задания". Эта фраза свидетельствует об отчаянии или безразличии, а это не подходит для идеального кандидата.

Напомним, специалисты Киевского городского центра занятости на семинарах (вебинарах) и проводимых еженедельно тренингах обучают безработных, как построить эффективное собеседование, акцентируя внимание на особенностях общения онлайн, с учетом отечественного и иностранного опыта.




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Источник: https://t.me/psy_support/461
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