Украинцев все активнее призывают готовиться к сложной зиме: покупать генераторы, павербанки и топливо, делать запасы продуктов и воды, а жителям больших городов советуют рассмотреть вариант переезда на зимний период. Такие советы дают не только бывшие чиновники и эксперты, об этом говорят действующие власти и объясняют, что без поднятия налогов уже не обойтись. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, значит ли это, что финансовое бремя войны все больше переводится на граждан.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что в условиях войны значительная часть нагрузки действительно ложится на рядовых украинцев. Причина, по его оценке, в огромных расходах государства на оборону и нехватки средств в бюджете.

Чат-бот отмечает, что налоговое давление не обязательно объяснимо только неэффективностью или коррупцией. Главной причиной он называет дефицит ресурсов для удержания фронта. В то же время, рекомендации запасаться генераторами и продуктами Gemini трактует как признак того, что государство не способно полностью обеспечить централизованную поддержку всех граждан в сложных условиях.

Таким образом, по версии Gemini, украинцы платят за войну не только налогами, но и расходами на обеспечение автономности и безопасности.

Чат-бот Grok также связывает рекомендации властей по подготовке к тяжелой зиме. Отмечает, что это не случайные советы. Это сигнал, что государство уже не может гарантировать стабильный свет, тепло и даже базовую безопасность инфраструктуры. Чат-бот отмечает, что каждый должен сам платить за свою автономность – и деньгами, и нервами. Налоги растут, цены на все, что нужно для выживания тоже, а война никуда не девается.

Украинцы уже четвертый год платят за эту войну не только кровью на фронте, но и повседневной жизнью в тылу. Генераторы, двойные счета, постоянная тревога – это и есть цена. И пока нет признаков, что этот счет скоро уменьшится.

Чат-бот DeepSeek называет рекомендации по выезду из больших городов и запасов "тревожным сигналом" и связывает их с подготовкой к сложному сценарию зимы. Особое внимание он обращает на людей с инвалидностью и маломобильными гражданами.

Чат-бот также упоминает советы покупать генераторы, павербанки и горючее к возможному росту цен. Отдельный блок – налоги. DeepSeek указывает на дискуссию о возможном повышении НДС на 1-1,5% и военном сборе до 5%.

Отмечает, что война уже финансируется за счет украинцев из-за инфляции, утраченных доходов и разрушенного имущества. Однако теперь государство прямо просит платить еще и деньгами. Это, по убеждению модели ИИ, не означает, что кто-то "сливает" страну. Но это сигнал, что помощь Запада, несмотря на все заявления, не покрывает всего. И, как отмечает чат-бот, если такая ситуация продолжится, то за войну будут платить украинцы.

Все три чата сходятся в том, что финансовая и бытовая нагрузка войны все ощутимее ложится на самих украинцев. И в случае сохранения нынешних тенденций украинцам придется и дальше нести значительную часть цены войны. В то же время, модели по-разному объясняют причины. Gemini говорит прежде всего о дефиците государственных ресурсов для финансирования обороны, Grok – о необходимости граждан самостоятельно обеспечивать базовые потребности в условиях возможных блекаутов, а DeepSeek – о поиске государством дополнительных денег через налоги.

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