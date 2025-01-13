Быстрой и массовой демобилизации не будет: в Раде объяснили причину

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Кречмаровская Наталия
Вопрос демобилизации военных обсуждается уже почти год, однако возвращение с фронта воюющих с первых дней полномасштабной войны до сих пор не решено. В Верховной Раде убеждены, что проблема не в самом законопроекте, а в его принятии.
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Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире Radio NV объяснил ситуацию.
По его словам, если законопроект о демобилизации будет разработан Минобороны и попадет в парламент, однако это не означает, что он будет принят. По его мнению, такой проект можно приготовить быстро в течение нескольких дней и даже часов.
Он отметил, что сейчас рассматриваются и нарабатываются механизмы увольнения военных. К примеру, проводят аудит эффективности использования тех воинских подразделений и того количественного состава вооруженных сил и в целом сектора безопасности обороны. По его словам, количество вооруженных сил составляет около 1 млн человек. При этом не все они находятся на "нуле". Поэтому анализируют, можно ли привлечь тыловые подразделения и эффективно ли их используют. Также рассматривается возможность усилить позиции мобилизованными, усилить рекрутинг и решить проблему возвращения из СЗЧ.
Напомним, что военные, как писал портал "Комментарии", рассказали, к чему привела силовая мобилизация.
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