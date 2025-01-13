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Быстрой и массовой демобилизации не будет: в Раде объяснили причину

Демобилизации не стоит ожидать: Вениславский рассказал о причинах

сегодня, 14:01
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Кречмаровская Наталия

Вопрос демобилизации военных обсуждается уже почти год, однако возвращение с фронта воюющих с первых дней полномасштабной войны до сих пор не решено. В Верховной Раде убеждены, что проблема не в самом законопроекте, а в его принятии.

Быстрой и массовой демобилизации не будет: в Раде объяснили причину

Иллюстративное фото

Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире Radio NV объяснил ситуацию.

По его словам, если законопроект о демобилизации будет разработан Минобороны и попадет в парламент, однако это не означает, что он будет принят. По его мнению, такой проект можно приготовить быстро в течение нескольких дней и даже часов.

Он отметил, что сейчас рассматриваются и нарабатываются механизмы увольнения военных. К примеру, проводят аудит эффективности использования тех воинских подразделений и того количественного состава вооруженных сил и в целом сектора безопасности обороны. По его словам, количество вооруженных сил составляет около 1 млн человек. При этом не все они находятся на "нуле". Поэтому анализируют, можно ли привлечь тыловые подразделения и эффективно ли их используют. Также рассматривается возможность усилить позиции мобилизованными, усилить рекрутинг и решить проблему возвращения из СЗЧ.

“То есть нарабатываются разные варианты. Однако нельзя сказать, если мы решим эти проблемы, то демобилизация будет. Я считаю, что ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих вряд ли стоит даже в течение следующих трех месяцев”, — подытожил он.

Напомним, что военные, как писал портал "Комментарии", рассказали, к чему привела силовая мобилизация.




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Источник: https://youtu.be/D2ZbKsR2NSg?si=kwC6L9z3Cyr2uRf6
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