Бронирование от мобилизации существенно пересмотрят: Кабмин назначил масштабные проверки

Кабинет Министров Украины назначил масштабные проверки предприятий, имеющих право бронировать работников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на постановление правительства, принятое 22 октября.



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В постановлении говорится о проведении повторной проверки предприятий, имеющих право бронировать своих работников от мобилизации.

В соответствии с документом, признанным критически важным, повторно проверят на соответствие всем критериям. Среди них:

своевременная уплата налогов;

достаточный уровень прибыли;

реальная важность для экономики и жизнеобеспечения населения.

По результатам проверки будут принимать решение либо о соответствии предприятия критически важным критериям для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, либо о несоответствии.

Если в ходе проверки выяснится, что предприятие не отвечает всем необходимым требованиям, у него заберут статус "критически важного", а значит, оно уже не сможет бронировать своих работников от мобилизации.

Следует заметить, что нововведения не коснутся исполнителей грантовых проектов от международных партнеров. Они сохраняют право бронировать до 100% сотрудников и без всяких дополнительных проверок.

Напомним, что в приложении "Дия" с 20 октября приостановили возможность бронирования работников от мобилизации. Эта функция будет недоступна до 15 ноября. Бронирование недоступно в связи с проведением аудита.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ТЦК мобилизует мужчин, несмотря на наличие бронирования.



