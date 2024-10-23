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Бронирование от мобилизации существенно пересмотрят: Кабмин назначил масштабные проверки

Однако исполнителей грантовых проектов от международных партнеров проверять не будут

23 октября 2024, 15:23 comments1265
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Кречмаровская Наталия

Кабинет Министров Украины назначил масштабные проверки предприятий, имеющих право бронировать работников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на постановление правительства, принятое 22 октября.

Бронирование от мобилизации существенно пересмотрят: Кабмин назначил масштабные проверки

Иллюстративное фото

В постановлении говорится о проведении повторной проверки предприятий, имеющих право бронировать своих работников от мобилизации.

В соответствии с документом, признанным критически важным, повторно проверят на соответствие всем критериям. Среди них:

  • своевременная уплата налогов;

  • достаточный уровень прибыли;

  • реальная важность для экономики и жизнеобеспечения населения.

По результатам проверки будут принимать решение либо о соответствии предприятия критически важным критериям для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, либо о несоответствии.

Если в ходе проверки выяснится, что предприятие не отвечает всем необходимым требованиям, у него заберут статус "критически важного", а значит, оно уже не сможет бронировать своих работников от мобилизации.

Следует заметить, что нововведения не коснутся исполнителей грантовых проектов от международных партнеров. Они сохраняют право бронировать до 100% сотрудников и без всяких дополнительных проверок.

Напомним, что в приложении "Дия" с 20 октября приостановили возможность бронирования работников от мобилизации. Эта функция будет недоступна до 15 ноября. Бронирование недоступно в связи с проведением аудита.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ТЦК мобилизует мужчин, несмотря на наличие бронирования.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-kryteriiv-ta-poriadku-za-iakymy-zdiisniuietsia-vyznachennia-pidpryiemstv-s1204221024
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