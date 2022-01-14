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Билл Гейтс обвиняется в сексуальных домогательствах: Microsoft наняла юридическую компанию для расследования

Microsoft нанимает внешних юристов для просмотра заявлений по сексуальным домогательствам, включая рассмотрение обвинений против Билла Гейтса

сегодня, 16:36
Автор:

Карина Ожерельева
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Совет Microsoft объявил в четверг, 13 января, что нанял внешнюю юридическую фирму для расследования того, как она борется с сексуальными домогательствами. Об этом сообщает Insider.

Билл Гейтс обвиняется в сексуальных домогательствах: Microsoft наняла юридическую компанию для расследования

Основатель Microsoft Билл Гейтс – Insider

В пресс-релизе совета утверждается, что избранная фирма "Арент Фокс" проведет обзор политики компании по сексуальным домогательствам и гендерной дискриминации.

Согласно пресс-релизу, в отчете "Арент Фокс" будут обобщены любые расследования сексуальных домогательств против членов совета директоров Microsoft и его команды высшего руководства.

Это будет включать обвинения, выдвинутые против Билла Гейтса, говорится в заявлении.

В мае 2021 года газета Wall Street Journal сообщила, что члены правления Microsoft начали расследование по Гейтсу в 2019 году после того, как сотрудница сказал, что имела с ним сексуальные отношения.

"Во второй половине 2019 года Microsoft услышала обеспокоенность, что Билл Гейтс пытался начать интимные отношения с сотрудницей компании в 2000 году. Комитет совета рассмотрел беспокойство с помощью сторонней юридической фирмы, чтобы провести тщательное расследование. В течение этого расследования Microsoft оказала широкую поддержку сотруднице, выразившей беспокойство", — говорится в заявлении Microsoft.

Гейтс ушел из правления Microsoft в 2020 году до завершения расследования. Пресс-секретарь Гейтса сказал Insider, что его решение уйти в отставку "никаким образом не связано с этим вопросом".

"Арент Фокс" "оценит шаги, которые были предприняты для привлечения к ответственности сотрудников, включая руководителей, за сексуальные домогательства или гендерную дискриминацию", — говорится в заявлении совета.

Расследование было вызвано предложением акционеров, принятым на ежегодном собрании акционеров Microsoft в ноябре, с требованием провести "независимое и прозрачное" расследование обвинений в сексуальных домогательствах и дискриминации.

"Отчеты о ненадлежащих отношениях Билла Гейтса и сексуальные авантюры в отношении сотрудников Microsoft лишь усугубили беспокойство, поставив под сомнение культуру, установленную высшим руководством, и роль совета, привлекающего виновных к ответственности", – говорится в заявлении.

Рассмотрение "Арент Фокс" завершится отчетом, который должен быть обнародован сотрудникам, акционерам и общественности весной этого года, сообщает совет директоров.

Как сообщали ранее "Комментарии", звезда китайского тенниса Пэн Шуай заявила, что никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии, и что публикация в социальных сетях, которую она опубликовала в начале прошлого месяца, была неправильно понятна.


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Источник: https://www.businessinsider.com/microsoft-bill-gates-sexual-harassment-gender-discrimination-investigation-2022-1
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