Без шанса на побег: за СЗЧ в Украине грозит до 10 лет тюрьмы, но есть исключение

В Украине меняется подход к проблеме самовольного ухода из воинской части (СЗЧ), масштабы которой заставили государство искать баланс между возможностью возвращения и жестким наказанием. Для одних военных закон открывает путь назад в строй, для других предусматривает реальные тюремные сроки до 10 лет.

Вернуться или сесть: Совет объяснил, кого простят за СЗЧ, а кого посадят надолго

Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. По его словам, государство сознательно разграничивало впервые оступившихся и сознательно уклоняющихся от службы в условиях войны.

Действующее законодательство позволяет избежать уголовной ответственности только в четко определенных условиях. "Прощение" возможно, если СЗЧ или дезертирство стало первым правонарушением, военный добровольно вернулся или заявил о готовности продлить службу, а командир или следователь дали согласие на возобновление. В таком случае уголовное производство может быть закрыто.

Впрочем, этот механизм действует не для всех и не бессрочно. Если военнослужащий не выходит на связь, игнорирует возможность возврата или повторно покидает часть, СВЧ квалифицируется как тяжкое преступление, совершенное в условиях военного положения.

Наказание в таких случаях является жестким и реальным. За самовольное уход места службы суды назначают от 5 до 10 лет лишения свободы. Это не условные сроки — уже есть приговоры, по которым мобилизованные получали 5–7 лет заключения за то, что уехали домой и не вернулись в часть.

Кроме тюрьмы, военного ждут серьезные финансовые последствия. С момента фиксации СЗЧ полностью прекращается выплата денежного довольствия. Время пребывания вне части не причисляется к выслуге лет и пенсионному стажу. Также приостанавливаются социальные льготы и гарантии как для военного, так и для его семьи.

В парламенте отмечают: возможность "легального возвращения" — это ограниченное во времени окно. Для тех, кто не воспользуется им и не вернется в службу, последствия будут неизбежны.

