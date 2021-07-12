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Главная Новости Общество права человека Бердянскую исправительную колонию ликвидируют из-за издевательств над заключенными (фото)
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Бердянскую исправительную колонию ликвидируют из-за издевательств над заключенными (фото)

Такое решение принял Комитет по правам человека после ознакомления с ситуацией на месте

сегодня, 18:39
Автор:

Андрей Ройко

Комитет по правам человека рекомендовал Министерству юстиции ликвидировать "Бердянскую исправительную колонию №77" за систематическое нарушение прав заключенных. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в новостном центре Верховной Рады Украины.

Бердянскую исправительную колонию ликвидируют из-за издевательств над заключенными (фото)

Члены Комитета по правам человека посетили Бердянскую исправительную колонию №77,фото rada.gov.ua

9 июля Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, г. Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений провел выездное заседание в городе Бердянске на Запорожье. Мониторинговый визит в местную исправительную колонию был вызван сообщением об издевательствах над осужденными, поэтому его члены проверяли условия содержания и состояние соблюдения их прав.

Бердянскую исправительную колонию ликвидируют из-за издевательств над заключенными (фото) - фото 2

Как сообщил председатель Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец, заседание Комитета впервые состоялось непосредственно в колонии. По его словам, Бердянская исправительная колония №77 стала печально известной за системные нарушения и издевательства над заключенными со стороны персонала учреждения. Такие действия работников уголовной системы Дмитрий Лубинец назвал "недопустимыми".

Мониторинг оказался неблагоприятным для работников этого места лишения свободы. После всестороннего изучения состояния дел в колонии, Комитет решил рекомендовать Министерству юстиции соблюдать весеннее решение его ведомства и "принять необходимые меры по дальнейшей ликвидации" госучреждения №77. Также, всю собранную членами Комитета информацию о нарушениях прав заключенных в Бердянской исправительной колонии передадут правоохранителям. Вероятно, могут быть возбуждены уголовные дела против работников исправительного учреждения.

Бердянскую исправительную колонию ликвидируют из-за издевательств над заключенными (фото) - фото 3

Напомним, издание "Комментарии" писало о том, что "рюкзаки Авакова" шили именно в колониях, причем за "смешные деньги".


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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/211999.html
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