Антон Шухнин: Сеть DOMINO помогла более 100 семьям переселенцев с оккупированных территорий собрать детей в школу

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Помощь военным и гражданским чрезвычайно важна, особенно учитывая продолжительность войны и ситуацию в Украине. На помощь приходит бизнес – предприниматели считают это не благотворительностью, а гражданской обязанностью.
Помощь переселенцам. Фото из открытых источников
Сеть DOMINO продолжает помогать не только военным, но и гражданским людям, пострадавшим от войны. К 1 сентября дети из более чем ста семей переселенцев получили школьные наборы. Об этом написал в Facebook владелец ТМ DOMINO Антон Шухнин.
Дети получили рюкзаки, школьные принадлежности, наборы для творчества и другие необходимые вещи. Всего, по его словам, раздали более 100 наборов.
Владелец ТМ DOMINO подчеркнул, что социально ответственный бизнес во время войны должен помогать тем, кто в этом нуждается.
Ранее предприниматель передал подразделению ГУР внедорожник, который был приобретен за средства, полученные сетью DOMINO в течение праздничных дней 23 и 24 августа.
Напомним: портал "Комментарии" писал об отдыхе детей погибших военных.