Антон Шухнин: Сеть DOMINO помогла более 100 семьям переселенцев с оккупированных территорий собрать детей в школу

Помощь военным и гражданским чрезвычайно важна, особенно учитывая продолжительность войны и ситуацию в Украине. На помощь приходит бизнес – предприниматели считают это не благотворительностью, а гражданской обязанностью.

Помощь переселенцам. Фото из открытых источников

Сеть DOMINO продолжает помогать не только военным, но и гражданским людям, пострадавшим от войны. К 1 сентября дети из более чем ста семей переселенцев получили школьные наборы. Об этом написал в Facebook владелец ТМ DOMINO Антон Шухнин.

"Сеть DOMINO помогает не только военным, но и гражданским людям, пострадавшим от войны. Вместе с женой приехали в одно из общежитий, где живут семьи переселенцев с детьми. Люди с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины, Запорожья. Привезли малышам подарки к новому учебному году", — отметил Шухнин.

Дети получили рюкзаки, школьные принадлежности, наборы для творчества и другие необходимые вещи. Всего, по его словам, раздали более 100 наборов.

Владелец ТМ DOMINO подчеркнул, что социально ответственный бизнес во время войны должен помогать тем, кто в этом нуждается.

"Сегодня наши защитники делают все возможное, чтобы вернуть мир на нашу землю. А наша задача как ответственного бизнеса помогать защитникам — сдерживать врага и гражданским — пережить трудные времена и дождаться возвращения домой. Помощь — это не благотворительность, а наша гражданская обязанность", — подчеркнул Антон Шухнин.





Ранее предприниматель передал подразделению ГУР внедорожник, который был приобретен за средства, полученные сетью DOMINO в течение праздничных дней 23 и 24 августа.

