Аборт-туризм в Украине: полячки пересекают границу, чтобы прервать нежелательную беременность

Женщины и девушки из соседней Польши приезжают в Украину, чтобы здесь сделать аборт.



Фото: evromed.org.ua

Тема прерывания беременности всегда остро воспринималась в католической Польше. Сейчас политика страны в отношении абортов стала еще жестче, ведь в конце октября Конституционный суд принял решение, которое фактически запрещает проведение этой медицинской процедуры.

Ранее польские женщины могли сделать аборт в случае неизлечимой болезни плода или угрозы жизни матери. Сейчас судьи сочли это неконституционным. В результате — Польшей прокатились протесты.





Надпись на польском: "Пусть решение о матках принимают люди с матками".

Эксперты прогнозируют в Польше феномен так называемого "абортного подполья", которое угрожает жизням женщин. Именно поэтому правозащитники, феминистки и левые партии выступали за либерализацию законодательства об абортах — в частности, за разрешение проводить прерывание беременности "по социальным причинам".

Сейчас польки, в основном молодые девушки, все чаще отправляются в Украину, чтобы избавиться плода. Для украинских клиник, особенно для частных, это не редкость. Врачи прогнозируют, что теперь пациенток станет только больше.

Девушки выбирают Украину, чтобы прервать нежелательную беременность, по нескольким причинам:

• довольно близко;

• дешевле по сравнению с другими странами;

• украинским законодательством не предусмотрено таких жестоких запретов как в Польше.

Четкой статистики полек, которые пересекают границу для этих целей нет, но об этом явлении пишут как и польские, так и украинские СМИ. Google-статистика показывает, что после решения Конституционного суда среди поляков выросло количество поисковых запросов об абортах в Украине.

В украинских медучреждениях на просьбу прокомментировать аборты полячек отвечают крайне редко, ссылаются на конфиденциальность информации, а еще чаще просто отмалчиваются. Сообщается, что стоимость инструментального аборта в Украине варьирует от 2 до 7 тысяч гривен, медикаментозного — 3-9 тысяч гривен.

Сейчас на пути к приезду полячкам может стать пандемия коронавируса и закрытие границ.

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