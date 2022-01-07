Женщина выкрасила стены кофе и взбудоражила сеть

Креативность действительно не лишняя при ремонте, но некоторые идеи поражают своей чрезмерной оригинальностью. Так случилось и с женщиной, решившей променять обычную краску для стен на кофе. На платформе Reddit пользователь с ником Dullahen разместил необычное видео с ремонтом, стремительно поднявшееся в тренды. За короткое время сообщение собрало более 27 тысяч баллов и почти 2 тысячи комментариев, передает Радио MAXIMUM.

Кофе (фото из открытых источников)

А все потому, что в ролике можно увидеть, как женщина распрощалась с краской для стен и заменила ее кофе. Благодаря ароматному напитку и губке она полностью "декорировала" комнату. Такой подход оказался слишком оригинальным для пользователей, ведь результат им не очень пришелся по душе. Кто-то даже сравнил "кофейные" стены с жильем, где долго жили курильщики.

"Так выглядели наши стены после того, как мы сняли обои 1940-х годов, не хорошо", — отметил еще один пользователь с ником elsquattro.

Также идею назвали великолепной для того, чтобы превратить жилье в дом из фильмов ужасов.





Напомним, миллион людей не представляют свой день без бодрящего кофе, но вокруг употребления напитка ходит множество споров. Если хотите сделать его максимально полезным для здоровья, тогда добавьте в него следующие ингредиенты. Эксперты из Национального центра биотехнологической информации выяснили, что корица обладает множеством витаминов и антиоксидантных веществ, которые защищают сердце и мозг от окислительных процессов. А еще корица и кофе не только хорошо сочетаются по вкусу, но и по стимулирующему действию.

В бодрящий напиток также можно добавить имбирь. Он оказывает противовоспалительное действие и помогает восстановиться мышцам после нагрузки.

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