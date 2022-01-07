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Женщина выкрасила стены кофе и взбудоражила сеть

Благодаря ароматному напитку и губке она полностью "декорировала" комнату

сегодня, 18:35
Автор:

Ольга Чародий
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Креативность действительно не лишняя при ремонте, но некоторые идеи поражают своей чрезмерной оригинальностью. Так случилось и с женщиной, решившей променять обычную краску для стен на кофе. На платформе Reddit пользователь с ником Dullahen разместил необычное видео с ремонтом, стремительно поднявшееся в тренды. За короткое время сообщение собрало более 27 тысяч баллов и почти 2 тысячи комментариев, передает Радио MAXIMUM.

Женщина выкрасила стены кофе и взбудоражила сеть

Кофе (фото из открытых источников)

А все потому, что в ролике можно увидеть, как женщина распрощалась с краской для стен и заменила ее кофе. Благодаря ароматному напитку и губке она полностью "декорировала" комнату. Такой подход оказался слишком оригинальным для пользователей, ведь результат им не очень пришелся по душе. Кто-то даже сравнил "кофейные" стены с жильем, где долго жили курильщики.

"Так выглядели наши стены после того, как мы сняли обои 1940-х годов, не хорошо", — отметил еще один пользователь с ником elsquattro.

Также идею назвали великолепной для того, чтобы превратить жилье в дом из фильмов ужасов.

Женщина выкрасила стены кофе и взбудоражила сеть - фото 2

Напомним, миллион людей не представляют свой день без бодрящего кофе, но вокруг употребления напитка ходит множество споров. Если хотите сделать его максимально полезным для здоровья, тогда добавьте в него следующие ингредиенты. Эксперты из Национального центра биотехнологической информации выяснили, что корица обладает множеством витаминов и антиоксидантных веществ, которые защищают сердце и мозг от окислительных процессов. А еще корица и кофе не только хорошо сочетаются по вкусу, но и по стимулирующему действию.

В бодрящий напиток также можно добавить имбирь. Он оказывает противовоспалительное действие и помогает восстановиться мышцам после нагрузки.



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Источник: https://maximum.fm/zhinka-pofarbuvala-stini-kavoyu-i-rozburhala-merezhu-video_n199995
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