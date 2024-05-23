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Замок Шинон: крепость святого Георгия и резиденция королей

Замок Шамбор поражает своим величием и размерами

сегодня, 14:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Замок Шинон, расположенный в живописном городе Шинон у реки Вьенна, является одним из жемчужин Луарской долины. Стены этого монумента возвышаются на месте древних римских укреплений, каждая каменная кладка замка хранит в себе слои вековых историй, отражающих изменчивость и непостоянство времён.

Замок Шинон: крепость святого Георгия и резиденция королей

Возвращение к величию: возрождение замка Шинон

Ранние Года и Зарождение Легенды

Замок начал своё существование в далёком 954 году, когда граф Блуа Тибо Мошенник выбрал это стратегическое место для постройки горного укрепления. Сначала здесь возникла каменная крепость, которая вскоре превратилась в мощную оборонительную структуру, заменив предшествующие деревянные постройки. К 1044 году замок перешёл к Жофрею Мартелю, герцогу Анжуйскому, который значительно расширил его, создав оборонительный комплекс, включающий в себя Срединный замок и замок Кудре.

Замок Шинон: крепость святого Георгия и резиденция королей - фото 2

Эра Плантагенетов и Великие Строительства

Когда Генрих II Плантагенет, король Англии и потомок Анжуйских герцогов, взял замок под свой контроль, он основательно переосмыслил и расширил восточную часть крепости, превратив её в крепость святого Георгия. В период его правления и правления его потомков до 1205 года, замок претерпел значительные изменения: были возведены новые башни, часовня и мельничная башня.

Шинон в Центре Королевской Власти

С появлением наследного принца Карла, который установил в Шиноне свою резиденцию, замок стал свидетелем ключевых моментов французской истории. В 1429 году именно здесь произошла историческая встреча Карла с Жанной д’Арк, которая вдохновила его на восстановление своих прав на трон. После его коронации под именем Карла VII, Шинон превратился в центр королевской власти.

Наследие и Реставрация

К XVII веку замок перешёл в собственность кардиналу Ришелье, который, увы, разрушил многие из его великолепных построек. Однако, начиная с 1854 года, замок Шинон переживает своё возрождение. Реставрационные работы, направленные на восстановление королевских покоев по оригинальным чертежам и обустройство интерьеров копиями старинной мебели, дали новую жизнь этому великолепному памятнику истории.

Замок Шинон, стоящий на рубеже времён, продолжает восхищать своей красотой и исторической значимостью, привлекая туристов со всего мира, желающих прикоснуться к живой истории Франции.



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