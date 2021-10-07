Вторая мировая война: столетний нацист - на скамье подсудимых

В Брауденбурге, Германия, 7 октября 2021 г. начался суд над бывшим охранником концлагеря, сообщает ВВС.

Охранник СС предстал перед судом - фото ВВС

Обвиняемый — Йозеф С., охранник СС в концлагере Заксенхаузен недалеко от Берлина. В 1942 ему было 21-ин год и он способствовал убийствам 3500 заключенных.

Часть из них — советских военнопленных — было расстреляно. Другие — уничтожены ядовитым газом "Циклон". Йозеф не убивал собственноручно, он стоял рядом с убийцами и ничего не делал, чтобы такого не произошло.

Сейчас это самый старый подсудимый в подобном деле — обвинение в содействии преступлениям нацистов. Первым был Джон Демьянюк — также бывший охранник СС. Раньше рассматривали дела прямых участников убийств, а не тех, кто "способствовал".

Имя подсудимого не раскрывается. Он в тюрьме, суд происходит там же: для этого выделен спортивный зал, обеспечены беспрецедентные меры безопасности. Каждое заседание очень короткое — не более трех часов. К судье Йозеф выезжает на инвалидной коляске, с портфелем и костылями. Свое лицо он постоянно закрывает, поэтому журналистам так и не удалось получить его фото.

До ареста подсудимый почти 80 лет прожил в Брауденбурге, работая слесарем. Стефан Вотеркамп, адвокат, говорит, что Йозеф не будет свидетельствовать против себя, но вскоре поделится некоторыми воспоминаниями о давних временах.

Между тем прокурор рассказал судьям о том, каким именно преступлениям потакал подсудимый своим бездействием. Систематические убийства в Заксенхаузене происходили между 1941 и 1945 гг. Тогда там погибли десятки тысяч людей: бойцы сопротивления, евреи, политические оппоненты, гомосексуалы и военнопленные. В 1943 г. установили газовые камеры, в которых уничтожили три тысячи человек — обессиленных, больных, истощенных. Йозеф С. тем временем добросовестно служил охранником концлагеря, идеально интегрировавшись в режим убийств.

Суды над теми, кто совершал преступления во время Второй мировой войны, происходят все реже — слишком много времени прошло. Большинство охранников концлагерей так и не были осуждены — им слишком много лет: кто-то умирает, кого-то осуждают, но не арестовывают. В прошлом году Бруно Дэй был осужден за соучастие в массовом убийстве и получил условный срок. Неделю назад Ирмгард Ферчнер, нацистская секретарша в лагере Штутгоф, должна была пойти на суд, но за несколько часов до этого сбежала из дома престарелых. Ее поймали, суд состоялся, но ее освободили из-под стражи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!