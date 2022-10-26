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ВСУ выйдут на линию 23 февраля через два месяца и вернут Крым к лету 2023 – Бен Ходжес (ВИДЕО)

Офицер США дал прогноз, когда Украина вернет свои территории.

26 октября 2022, 23:35
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Автор:

Slava Kot








Американский генерал Бен Ходжес дал прогноз, когда Украина сможет вернуть свои территории. По его словам, ВСУ возьмет под свой контроль территорию как Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области, так и Крым до лета 2023 года. Об этом Ходжес сообщил в эфире проекта Фейгин LIVE , отвечая на вопросы Алексея Арестовича.

ВСУ выйдут на линию 23 февраля через два месяца и вернут Крым к лету 2023 – Бен Ходжес (ВИДЕО)

Бен Ходжес

В эфире Фейгин LIVE советник Офиса Президента Алексей Арестович спросил Бена Ходжеса, что ожидать от российской армии после того, как все действующие методы перестанут работать. Под этими методами Арестович называет мобилизацию, атаки иранскими дронами-камикадзе, а также массовые запуски крылатых ракет.

Арестович сразу же озвучил свою точку зрения, советник Офиса Президента отметил, что он пессимистически настроен на возможные атаки россиян.

Бен Ходжес, отвечая на вопрос Арестовича, отметил, что, по его мнению, стратегия россиян полностью провалилась. А также дал прогноз на предстоящий ход войны.

"Я верю, что ВСУ отбросит Россию к линии 23 февраля за два месяца, а Крым уволят к лету следующего года", — считает американский генерал Бен Ходжес.

Ходжес также считает, что Путину плохо проиграть в Украине, но еще хуже для него проиграть в России, поэтому в Кремле придется делать выбор. Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении индийского министра обороны, что действия Российской Федерации противоречат фундаментальным принципам. Кроме того, Индия поддерживает территориальную целостность Украины.

Также "Комментарии" писал о человеке, которого Путин из-за своего страха отправил в психушку.



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Источник: https://www.youtube.com/c/arestovych
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