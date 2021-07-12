Вспомнили и Тараса Бульбу. Кому из украинских военных деятелей парламентарии предложили дать "Героя Украины"

Более 80 народных депутатов украинского парламента подписали проект постановления "О праздновании 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии", в котором призвали вернуть звание Героя Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере, а также предоставить это звание Тарасу Бульбе-Боровцу. Об этом сообщает парламентское издание "Голос Украины". Свои подписи под постановлением поставили, в частности, Юлия Тимошенко из фракции "Батькивщина", Игорь Гузь ("За будущее"), Олег Синютка ("Европейская Солидарность"), Александр Корниенко ("Слуга народа"), Роман Лозинский ("Голос") Павел Бакунец ("Доверие) и внефракционной Оксане Савчук.

Первые отряды УПА на Полесье еще в 1941 году стал формировать Тарас Бульба-Боровец, фото из открытых источников

80-летие со времени создания боевых отрядов УПА Организации украинских националистов ("бандеровцев") будет отмечаться 14 октября 2022 года. Авторская группа проекта призвала Кабинет Министров создать оргкомитет по разработке, утверждению и обеспечению выполнения плана мероприятий по празднованию на государственном уровне этой годовщины. В частности, осветить события тех лет и' "украинской освободительной борьбі" в школах, вузах, привлекая местные органы власти, общественность, политические организации, правительство и Верховную Раду. Также парламентарии призвали провести информационную работу по формированию исторических параллелей между сопротивлением УПА и современным украино-российским военным конфликтом. В свою очередь, Госкомитет телевидения и радиовещания подготовить ряд тематических теле- и радиопередач, осветить в СМИ мероприятия, которые будут проводиться в связи с 80-летним юбилеем создания УПА. А на органы местной власти предлагается возложить "увековечение о борьбе УПА за независимость Украины", а также о героях этой борьбы.



Широкой общественности уже известны фигуры главы ОУН Степана Бандеры и реального военного руководителя Украинской Повстанческой армии Романа Шухевича, а вот фигура Тараса Бульбы-Боровца — менее "раскрученная". По приказу президента УНР в изгнании, Тарас Боровец пересек советско-немецкую границу в 1940 году и формировал отряды повстанцев в подполье. Летом 1941 его формирования УПА "Полесская Сечь" на Житомирщине насчитывала до 10 000 бойцов, которые проводили бои с советскими войсками. С 1942 года — в конфликте с ОУН (б), а потому, чтобы размежеваться с "бандеровцами" назвал свои подчиненные отряды — Украинскрй национально-революционной армией (УНРА). Был позже арестован немцами, с 1945 года — в эмиграции. Прозвище "Бульба" получил в детстве за "нос картошкой", после ознакомления с произведением Николая Гоголя "Тарас Бульба" взял себе как псевдоним. За свою политическую деятельность был заключен в 1930-е годы в польский концлагерь "Береза Картузская".

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