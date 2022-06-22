Все обычная кремлевская ложь: историк развенчал главные мифы СССР о 22 июня

22 июня – об этом дне в России и в Украине до сих пор существует несколько великих легенд, которых кувалдой не выбьешь. Как сообщает портал "Комментарии", главные из них у себя в Facebook развенчал историк, публицист, блоггер, журналист Павел Бондаренко.

Вторая мировая война. Фото: из открытых источников

Историк отмечает, что первый миф – немцы напали коварно и неожиданно, без объявления войны. На самом деле, это не так. Руководство СССР о нападении знало. Собственная разведка докладывала. Британцы предупреждали. 21 июня в 23 часа из кабинета Сталина вышли: Нарком обороны Семен Тимошенко; Первый заместитель Наркома обороны Семен Буденный; начальник Генштаба Георгий Жуков; Нарком внутренних дел Берия.

"Интересно, что именно в этот вечер еще одного присутствующего, одного из самых надежных своих приспешников Льва Мехлиса товарищ Сталин снял с должности наркома дежконтроля и назначил заместителем наркома обороны и одновременно – начальником Главного политического управления (то есть главным комиссаром) Красной Армии. Уже одно это свидетельствует о том, что вечером 21 июня 1941 года в кремле знали: война. Война была объявлена по всем правилам, о чем пишут в своих мемуарах советские деятели. Только такие лжецы, как Жуков, время объявления войны сдвигают на 4.30 утра, чтобы Гитлер "напал без объявления войны". Но товарищ Молотов, бывший нарком иностранных дел указывает другое время: 2.30. Вручая ноту, германский посол Шуленбург, великий друг СССР рыдал. Одновременно другой великий друг СССР рейхсминистр Риббентроп вручил такую же ноту советскому послу в Берлине. Тоже со слезами на глазах", – отметил Бондаренко.

Писатель отмечает, что второй миф – Гитлер напал без всяких претензий к СССР. На самом деле не так. Претензии были и немалые. Они изложены в той же ноте. Поэтому о ней в СССР молчали и на уроках истории не рассказывали. Не рассказывают в России и сейчас. А в ней на нескольких страницах перечислялись претензии. От концентрации советских ударных группировок на границе до тайной поддержки Югославии и подрывной деятельности в Европе.

По словам Павла Бондаренко, третий миф – пактом Молотова-Риббентропа, подписанного в Москве 23 августа 1939 Сталину удалось оттянуть войну с Германией почти на 2 года. На самом деле, это тоже неправда.

"Мог ли Гитлер напасть в 1939 году? Не мог – не было общей границы. А после победы над Польшей наступила осень, плюс исчерпаны запасы снарядов, бомб, патронов, бензина и других необходимых ресурсов. Танки нуждались в ремонте. Мог ли Гитлер напасть на СССР летом 1940 года? Не мог, потому что воевал против французов и англичан в Европе. Все его танки и авиация были там. А после Дюнкерка и капитуляции Франции начинать войну с СССР было нельзя: танки нуждались в ремонте, накопленные запасы бомб, снарядов, мин и бензина иссякли. А вот летом 1941 г. Германия оказалась один на один из СССР и организовала "разборку". И день 22 июня избран не зря. Это самый длинный световой день года. Так что об "оттягивании", о "неожиданности", о "необъявленной войне" и т. п. — это все обычная кремлевская ложь", — резюмировал историк.

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