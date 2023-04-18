Военный Павел Вышебаба, известный и как поэт раскрыл свою частную жизнь

37-летний Павел Вышебаба расстается с женой

"Я в разводе. Для друзей и внимательных читателей моего сборника стихов это давно не секрет. Но похоже об этом нужно сделать отдельное сообщение, чтобы не отвечать на этот вопрос снова и снова", — написал Вышебаба.

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Как отметил военный, история его супружеской жизни закончилась еще в 2022 году, пополнив статистику разорванных браков во время войны.

"Воспользуюсь своим правом не посвящать других в детали – это наша частная жизнь. Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Это давно позади, жизнь продолжается", – добавил Вышебаба.

Павел Вышебаба командир отделения ВСУ в 68 ЕЕБР им. Алексей Довбуш, он известен и как творческая личность: поэт, музыкант, эко активист и организатор благотворительного собрания для военных. В прошлом году он издал сборник "Только не пиши мне о войне".

Напомним, "Комментарии" писали, солдат, а не обладатель лопаты: актер Дмитрий Архипов – о волонтерстве, "совок" в армии и сцены в постели в кино Роль в сериале Нового канала "Молодая" для Дмитрия Архипова – это напоминание о мирной жизни. После 24 февраля он попал, кажется, в параллельную реальность, где автомат – обязательный атрибут, а космическую станцию могут перепутать с дроном врага.

Читайте на сайте "Комментарии", популярная украинская артистка Галина Безрук уже немало времени живет в РФ с мужем и детьми. С начала военного вторжения эксукраинка еще ни разу не прокомментировала ход полномасштабной войны на своей бывшей родине.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, кто из актеров популярного сериала поддержал войну. Сериал "Закрытая школа" транслировали в Украине в 2011-2012 годах, поэтому у него было много поклонников.

