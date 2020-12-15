Внебрачный сын Кашпировского утверждает, что тоже имеет "дар исцеления"

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Ольга Чародий
Самый известный экстрасенс 90-х годов легендарный Анатолий Кашпировский снискал
буквально за короткое время небывалую славу. Каждый вечер миллионы
людей ждали его передачи, слушали его, а
женщины мечтали о нем как о кумире. Были и такие, которые всех уверяли,
что рожали от него детей. Впрочем, только с одним ребенком
Кашпировский общался лично.
ФОТО: Из открытых источников
27-летний Алексей
Фуштей называет себя внебрачным сыном известно на вест мир, не только в
СССР экстрасенса, пишет сайт "Сегодня".
По словам парня, его мама еще в детстве ему рассказала, что их отец бросил, что он живет в Америке, и у него
давно другая семья.
Его мама Светлана тогда
работала личной помощницей психотерапевта. Говорит: с Кашпировским был роман. Однако
женщина не хочет говорить на камеру и с
журналистами. По ее словам, до сих пор сердце болит за любимым человеком и она не хочет поднимать
историю их взаимоотношений на
всеобщее обозрение.
Однако парень приоткрыл занавесу отношений матери с Кашпировским. По словам парня, его мама пришла к экстрасенсу в группу для похудения, потом перешла в личную группу, и он попросил ее и других помогать разбирать письма.В доказательство связи его матери с Кашпировским парень показывает "Сегодня" вырезки из газет и справку из прокуратуры. Когда Алексей вырос, он решил разыскать своего отца. Первое, что он сделал, стал его искать в социальных сетях.
Жажду общения с
Кашпировским парень объясняет тем, что кроме внешнего сходства, унаследовал и
некоторые его способности – он тоже якобы может исцелять людей.
Напомним, "Комментарии" писали, что издание "Столичный Дозор" сообщает, что после излечения от коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов решил прибегнуть к нетрадиционным методам борьбы с болезнью и якобы хочет стимулировать у украинцев выработку антител к коронавирусу с помощью известного в советские времена телеэкстрасенса Анатолия Кашпировского.
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