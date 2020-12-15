Внебрачный сын Кашпировского утверждает, что тоже имеет "дар исцеления"

Самый известный экстрасенс 90-х годов легендарный Анатолий Кашпировский снискал буквально за короткое время небывалую славу. Каждый вечер миллионы людей ждали его передачи, слушали его, а женщины мечтали о нем как о кумире. Были и такие, которые всех уверяли, что рожали от него детей. Впрочем, только с одним ребенком Кашпировский общался лично.

ФОТО: Из открытых источников

27-летний Алексей Фуштей называет себя внебрачным сыном известно на вест мир, не только в СССР экстрасенса, пишет сайт "Сегодня".

По словам парня, его мама еще в детстве ему рассказала, что их отец бросил, что он живет в Америке, и у него давно другая семья.

Его мама Светлана тогда работала личной помощницей психотерапевта. Говорит: с Кашпировским был роман. Однако женщина не хочет говорить на камеру и с журналистами. По ее словам, до сих пор сердце болит за любимым человеком и она не хочет поднимать историю их взаимоотношений на всеобщее обозрение.

Однако парень приоткрыл занавесу отношений матери с Кашпировским. По словам парня, его мама пришла к экстрасенсу в группу для похудения, потом перешла в личную группу, и он попросил ее и других помогать разбирать письма.В доказательство связи его матери с Кашпировским парень показывает "Сегодня" вырезки из газет и справку из прокуратуры. Когда Алексей вырос, он решил разыскать своего отца. Первое, что он сделал, стал его искать в социальных сетях.

"Я ему прямой вопрос задавал, сын я ему или не сын. Он мне говорил: я не знаю", – вспоминает Алексей Фуштей.

Жажду общения с Кашпировским парень объясняет тем, что кроме внешнего сходства, унаследовал и некоторые его способности – он тоже якобы может исцелять людей.

Напомним, "Комментарии" писали, что издание "Столичный Дозор" сообщает, что после излечения от коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов решил прибегнуть к нетрадиционным методам борьбы с болезнью и якобы хочет стимулировать у украинцев выработку антител к коронавирусу с помощью известного в советские времена телеэкстрасенса Анатолия Кашпировского.

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