Вернуться в СССР: в Киеве создадут музей советского наследия

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Кречмаровская Наталия
На территории ВДНХ планируется создать Музей монументальной пропаганды. В Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" объявили конкурс на исследование истории и концепции ВДНХ как советского идеологического пространства.
Фото ВДНХ
К участию приглашают экспертов с опытом работы с культурным наследием, а также исследователей, реализующих визуальные и аналитические проекты, посвященные культуре и искусству СССР. Специалисты будут предоставлять профессиональные рекомендации по переосмыслению комплекса в рамках процессов декоммунизации и деколонизации, что поможет сформировать концепцию будущего музея.
В Нацкомплексе отметили, что исследование советской истории ВДНХ и создание Музея поможет совместить охранное наследие с его переосмыслением. Также отметили, что ВДНХ является логическим местом для музея, ведь советская история комплекса заложена в его архитектуре: павильоны, сооружения и символика уже часть будущей экспозиции.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в советские времена были изменены давние украинские традиции, для создания идеологии "один народ".
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