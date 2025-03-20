Вернуться в СССР: в Киеве создадут музей советского наследия

На территории ВДНХ планируется создать Музей монументальной пропаганды. В Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" объявили конкурс на исследование истории и концепции ВДНХ как советского идеологического пространства.

Фото ВДНХ

К участию приглашают экспертов с опытом работы с культурным наследием, а также исследователей, реализующих визуальные и аналитические проекты, посвященные культуре и искусству СССР. Специалисты будут предоставлять профессиональные рекомендации по переосмыслению комплекса в рамках процессов декоммунизации и деколонизации, что поможет сформировать концепцию будущего музея.

"Идея создание такого музея возникло еще в 2016 году, однако сегодня она особенно актуальна. С 2014 года в Украине идет декоммунизация, а с 2022 года активно разворачивается процесс деколонизации. В то же время еще в 2008 году 19 объектов "Экспоцентра" внесли в Государственный реестр недвижимых памятников как комплексный памятник архитектуры и градостроительства местного значения. А в 2021 году Кабинет Министров изменил ее статус на национальный”, — говорится на сайте ВДНХ.

В Нацкомплексе отметили, что исследование советской истории ВДНХ и создание Музея поможет совместить охранное наследие с его переосмыслением. Также отметили, что ВДНХ является логическим местом для музея, ведь советская история комплекса заложена в его архитектуре: павильоны, сооружения и символика уже часть будущей экспозиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в советские времена были изменены давние украинские традиции, для создания идеологии "один народ".



