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В Великобритании нашли останки многоножки, вес которой достигал 50 кг

Окаменелость была обнаружена в январе 2018 года в большой глыбе упавшей со скалы песчаника

сегодня, 01:15
Автор:

Ольга Чародий
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На пляже на севере Англии нашли самые большие в истории окаменелости гигантской многоножки – их размер был как у автомобиля. Об этом сообщает научное издание Psyh.org. Эти доисторические существа называются артроплевры (Arthropleura) – они жили на Земле в каменноугольный период, примерно 326 миллионов лет назад, за более чем 100 миллионов лет до эпохи динозавров.

В Великобритании нашли останки многоножки, вес которой достигал 50 кг

Многоножка - фото из открытых источников

Окаменелость показывает, что эта многоножка была самым известным беспозвоночным животным всех времен. Один сегмент панциря древнего существа имеет длину около 75 см. По оценкам ученых, длина этой артроплевры достигала 2,75 м, а весила она более 50 кг. Окаменелость была обнаружена в январе 2018 года в большой глыбе упавшей со скалы песчаника. В каменноугольный период на территории современной Англии был тропический климат – жаркий и влажный – тогда Великобритания находилась вблизи экватора. Такой тип климата идеально подходил для артроплевры.

Ранее размеры артроплевры приписывали пику содержания кислорода в атмосфере во время позднего каменноугольного и пермского периодов, но так как окаменелость нашли в породах, которые были сформированы до этого пика, кислород не может быть единственным объяснением. Исследователи считают, что для достижения такого большого размера доисторическая многоножка должна была иметь диету с высоким содержанием питательных веществ. Они предполагают, что в листовых подстилках, по которым двигались артроплевры, было много орехов и семян. Возможно, они ели остальные беспозвоночные и малые позвоночные. Артроплевры жили вблизи экваториальной области Земли около 45 миллионов лет, прежде чем вымерли в пермский период. Причина их вымирания неизвестна. Она могла быть связана с глобальным потеплением, которое сделало климат слишком сухим, чтобы животные могли выжить. Еще одной гипотезой является начало эпохи владычества рептилий, которые их вытеснили.

Напомним, ловец лобстеров из США Майкл Паккард — идеальный пример поговорки "родился в рубашке", ведь ему удалось выжить, побывав в пасти огромного горбатого кита. Чудом спасшийся американец рассказал журналистам, о чем думал в свои последние, как он считал, минуты жизни. 


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Источник: https://phys.org/news/2021-12-millipedes-big-cars-roamed-northern.html
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