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Главная Новости Общество история В Киеве снесли усадьбу XIX века: почему и на каких основаниях
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В Киеве снесли усадьбу XIX века: почему и на каких основаниях

Ночью в историческом центре Киева снесли дом Барбана

сегодня, 10:50
Автор:

Татьяна Каптур

Сегодня ночью, на улице Обсерваторной, 6 был уничтожен дом Барбана, XIX века. Об этом сообщает Униан, с ссылкой на Facebook Олега Симороза, одного из киевских активистов.

В Киеве снесли усадьбу XIX века: почему и на каких основаниях

Усадьба Барбана, XIX век, Киев - фото Униан

"Несмотря на обещания киевских властей и Шевченковского суда про остановку строительных работ, сегодня в 5 утра был снесён исторический объект" — пишет активист.

Работы на месте усадьбы ведёт компания "Информационная группа "Агентство столичных сообщений"". По словам активистов, у них нет соответствующего разрешения на проведения подобных работ.

На месте исторического объекта хотят обустроить торгово-развлекательный центр.

Накануне, группа активистов блокировала въезд техники на территорию старого дома.  Олег Симороз подчеркнул, что ночная работа проводилась под прикрытием 30 "титушек".

Напомним, что Министерство культуры выдала заявление о том, что строительные работы на месте усадьбы запрещены.

"Застройщики прекрасно знали об этом заявлении. В правоохранительных органах обещают инициировать дело по статье самоуправства" — добавляет активист                                                                                                                                                                   

Подчеркнём, что Министерство культуры 19 августа заявило о том, что не имеют никакого влияния на застройщика и в этом виновата бездействующая власть Киева.                                                                                              

Ранее, "Комментарии" сообщали через какое приложение можно написать обращение к депутатам.




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Источник: https://www.unian.net/incidents/nochyu-v-kieve-snesli-usadbu-xix-veka-novosti-kieva-11519296.html
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