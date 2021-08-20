В Киеве снесли усадьбу XIX века: почему и на каких основаниях

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Татьяна Каптур
Сегодня ночью, на улице Обсерваторной, 6 был уничтожен дом Барбана, XIX века. Об этом сообщает Униан, с ссылкой на Facebook Олега Симороза, одного из киевских активистов.
Усадьба Барбана, XIX век, Киев - фото Униан
Работы на месте усадьбы ведёт компания "Информационная группа "Агентство столичных сообщений"". По словам активистов, у них нет соответствующего разрешения на проведения подобных работ.
На месте исторического объекта хотят обустроить торгово-развлекательный центр.
Накануне, группа активистов блокировала въезд техники на территорию старого дома. Олег Симороз подчеркнул, что ночная работа проводилась под прикрытием 30 "титушек".
Напомним, что Министерство культуры выдала заявление о том, что строительные работы на месте усадьбы запрещены.
Подчеркнём, что Министерство культуры 19 августа заявило о том, что не имеют никакого влияния на застройщика и в этом виновата бездействующая власть Киева.
Ранее, "Комментарии" сообщали через какое приложение можно написать обращение к депутатам.
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