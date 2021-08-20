В Киеве снесли усадьбу XIX века: почему и на каких основаниях

Сегодня ночью, на улице Обсерваторной, 6 был уничтожен дом Барбана, XIX века. Об этом сообщает Униан, с ссылкой на Facebook Олега Симороза, одного из киевских активистов.

Усадьба Барбана, XIX век, Киев - фото Униан

"Несмотря на обещания киевских властей и Шевченковского суда про остановку строительных работ, сегодня в 5 утра был снесён исторический объект" — пишет активист.

Работы на месте усадьбы ведёт компания "Информационная группа "Агентство столичных сообщений"". По словам активистов, у них нет соответствующего разрешения на проведения подобных работ.

На месте исторического объекта хотят обустроить торгово-развлекательный центр.

Накануне, группа активистов блокировала въезд техники на территорию старого дома. Олег Симороз подчеркнул, что ночная работа проводилась под прикрытием 30 "титушек".

Напомним, что Министерство культуры выдала заявление о том, что строительные работы на месте усадьбы запрещены.

"Застройщики прекрасно знали об этом заявлении. В правоохранительных органах обещают инициировать дело по статье самоуправства" — добавляет активист

Подчеркнём, что Министерство культуры 19 августа заявило о том, что не имеют никакого влияния на застройщика и в этом виновата бездействующая власть Киева.

Ранее, "Комментарии" сообщали через какое приложение можно написать обращение к депутатам.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!