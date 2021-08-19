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Через какое приложение можно написать обращение к депутатам

Сейчас приложение действует в тестовом режиме в пределах Киева

19 августа 2021, 16:45
Автор:

Козлова Альбіна

Через какое приложение можно написать обращение к депутатам

Приложение Deputy дает возможность написать обращение к депутатам, фото из открытых источников

Приложение для связи с депутатами местных и областных советов уже работает. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на UBR.ua.

Теперь украинцы смогут подавать обращения местным депутатам через приложение Deputy. В приложении можно будет отслеживать состояние обработки обращения. Сейчас приложение действует в тестовом режиме, его могут скачать на смартфон через Google Play и App Store только жители столицы. Приложение Deputy работает для iOS и Android.

Цель создания приложения — предоставить возможность населению свободно общаться со своими избранниками и сообщать им о потребностях общин. Депутаты будут пользоваться приложением в течение пробного периода бесплатно, а в дальнейшем будут платить ежемесячный платеж. Для резидентов пользования бесплатное.

Также в приложении граждане смогут выяснить кто их депутат в округе, где они проживают, просматривать обращения других граждан к этому депутату и поддерживать их.

Приложение Deputy — это уникальный и грандиозный проект, позволяющий реализовывать народовластие и дающий возможность народным избранникам быть ближе к людям и быть более осведомленными относительно их проблем.

В будущем приложение сможет заменить приемы в округах на безопасное и быстрое онлайн-общение. Депутаты же в свою очередь получат преимущества в виде поднятия своего рейтинга благодаря быстрому решению проблем избирателей и обработке их запросов. Благодаря приложению депутаты смогут оптимизировать работу своих приемных.

Сообщается, что проект по созданию Deputy выиграл грант от Украинского фонда стартапов (USF) в размере 25 тысяч долларов США и признан лучшим в Национальном конкурсе инновационных решений East Code 2021.

После тестового режима планируется полномасштабный запуск Deputy по всей территории страны.

Как сообщал портал "Комментарии", минимальную зарплату в Украине будут начислять по-новому.



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Источник: https://ubr.ua/ukraine-and-world/technology/smartfon-vmesto-priemnoj-v-ukraine-pojavilos-prilozhenie-dlja-obshchenija-s-deputatami-4006289
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