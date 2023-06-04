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В Индии обнаружили древнейшую в мире оптическую иллюзию (ФОТО)

В индийском храме обнаружили оптическую иллюзию, где на одном рисунке можно сразу увидеть двух животных.

сегодня, 08:05
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Автор:

Slava Kot

В храме Айраватешвара в штате Тамилнаду на юге Индии обнаружили загадочный барельеф. Когда исследователи присмотрелись, то увидели на одном изображении разных существ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of India.

В Индии обнаружили древнейшую в мире оптическую иллюзию (ФОТО)

Храм Айроватешвара. Фото из открытых источников

Найденный барельеф считается древнейшей оптической иллюзией в истории человечества. Он был создан в камне, в храме Айраватешвара – древнем месте поклонения в Индии. Религиозная постройка была возведена почти девять веков назад, по велению индийского императора, а с 2004 года храм Айраватешвара попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО и таким образом находится под международной охраной.


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На рисунке изображено одновременно два животных. Вы можете самостоятельно попытаться увидеть их ниже:

В Индии обнаружили древнейшую в мире оптическую иллюзию (ФОТО) - фото 2

Чтобы рассмотреть животных, следует прикрыть одну часть изображения справа, и тогда можно заметить быка. Бык это одно из ведущих животных в Индии, а в религиозных трактатах азиатской страны его оседлал индуистский бог Шива. Если закрыть левую сторону каменного рисунка, мы увидим слона – еще одно уважаемое животное в индийской культуре, в том числе из-за того, что на нем передвигался бог Индра.

Храм, в котором археологи обнаружили необычный каменный барельеф, датируется 12 веком. Пока еще более древняя иллюзия не найдена нигде в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии редкая кобра-альбинос чуть не лишила жизни супругов.

Также "Комментарии" писали о том, что из-за санкций и ограничений индийские энергетические компании не могут получить финансовые выплаты из российских месторождений нефти и газа, где они есть дивиденды.



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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/de-stress/mars-transit-in-aries-on-june-27-2022-know-how-will-it-impact-all-zodiac-signs/photostory/92457646.cms
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