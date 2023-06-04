В Индии обнаружили древнейшую в мире оптическую иллюзию (ФОТО)

В храме Айраватешвара в штате Тамилнаду на юге Индии обнаружили загадочный барельеф. Когда исследователи присмотрелись, то увидели на одном изображении разных существ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of India.

Храм Айроватешвара. Фото из открытых источников

Найденный барельеф считается древнейшей оптической иллюзией в истории человечества. Он был создан в камне, в храме Айраватешвара – древнем месте поклонения в Индии. Религиозная постройка была возведена почти девять веков назад, по велению индийского императора, а с 2004 года храм Айраватешвара попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО и таким образом находится под международной охраной.

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На рисунке изображено одновременно два животных. Вы можете самостоятельно попытаться увидеть их ниже:





Чтобы рассмотреть животных, следует прикрыть одну часть изображения справа, и тогда можно заметить быка. Бык это одно из ведущих животных в Индии, а в религиозных трактатах азиатской страны его оседлал индуистский бог Шива. Если закрыть левую сторону каменного рисунка, мы увидим слона – еще одно уважаемое животное в индийской культуре, в том числе из-за того, что на нем передвигался бог Индра.

Храм, в котором археологи обнаружили необычный каменный барельеф, датируется 12 веком. Пока еще более древняя иллюзия не найдена нигде в мире.

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