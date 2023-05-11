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Умер боливийский генерал, захвативший Че Гевару

Прадо Салмон возглавил военную операцию при поддержке США, захватившую аргентинского коммунистического революционера.

сегодня, 18:30
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Автор:

Slava Kot

Боливийский генерал Гарри Прадо Салмон, смогший схватить самого популярного революционера 20 века Эрнесто "Че" Гевару в 1967 году, скончался в начале мая в возрасте 84 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Умер боливийский генерал, захвативший Че Гевару

Прадо Салмон, захвативший Эрнесто Че Гевару. Фото из открытых источников

Че Гевара был отправлен своим другом Фиделем Кастро в Боливию, чтобы начать коммунистическую революцию, подобную той, которая произошла на Кубе. Боливия должна была стать первой страной, захваченной коммунистами на южноамериканском континенте, а затем революционные вспышки должны были состояться в других странах континента.


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Прадо Салмон был капитаном, когда после учёбы в спецназе США начал преследовать отряд Че Гевары. Революционер 7 октября 1967 был ранен в ногу и попал в ловушку в боливийских джунглях. 8 октября Че Гевара воскликнул, что готов сдаться. Он сказал боливийским солдатам не стреляли, потому что жив он стоит больше, чем мертвый.

Салмон схватил Че Гевару и готовился отправить его в США, где революционера должны были допросить. Однако президент Боливии Рене Барриентос решил, что Че Гевара должен умереть. Один из боливийских солдат застрелил его утром 9 октября 1967 года.

Парламент Боливии провозгласил Гарри Прадо Салмона национальным героем за участие в захвате Че Гевары. Сын Прадо Салмона в соцсетях подчеркнул, что для отца увлечение Че Гевары не было самым важным делом в жизни. Это был лишь вклад в то, "чтобы вооруженные силы стали демократическим институтом, уважающим конституцию и законы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудский актер умер год назад, однако врачи назвали причину смерти только сейчас.

Также "Комментарии" писали о нидерландской полиции, которая обнаружила тело 100-летнего мужчины в холодильнике.



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Источник: https://news.sky.com/story/gary-prado-salmon-bolivian-general-who-captured-che-guevara-dies-12876083
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