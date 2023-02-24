Украинская Мрия: жизнь и смерть самого большого самолета в мире

Прошел год от 24 февраля 2022, когда Россия вторглась в Украину. От российской агрессии была разрушена жизнь миллионов украинцев, а также эта война уничтожила самолет Ан-225, который большинство знаю под именем "Мрия". Кратко напомним период жизни этого уникального самолета.

Украинский самолет Ан-225 "Мрия". Фото из открытых источников

Украинский самолет известен во всем мире и гордость украинцев, ведь был построен в Киеве. Во время холодной войны Советский Союз соревновался с США в космической гонке. Для этого была создана программа "Буран", которая должна была выполнять функцию похожую на американские шаттлы и удешевить запуск космических кораблей в космос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Космодром "Байконур" находится вдали от моря, поэтому в СССР возникла проблема с перевозкой больших грузов взлетную площадку. Таким образом, было решено обратиться в ГП "Антонов" для создания самолета, который облегчил бы доставку груза воздушным путем. Конструкторы решили взять за основу Ан-124 "Руслан" для постройки нового самолета.

Разработка началась в 1985 году, а 30 ноября 1988 года самолет Антонов Ан-225 с надписью "Мрія" на фюзеляже, нарисованном накануне вечером, впервые покинул ангар аэропорта Гостомель под Киевом, продемонстрировав свои значительные размеры: длина — 84 метра и высота – 18 метров. К тому времени это был самый большой и тяжелый самолет, когда-либо построенный.





Самолет "Мрия" и челнок "Буран"

21 декабря 1988 года Ан-225 "Мрия" совершил свой первый полет, длившийся 74 минуты. В мае 1989 года "Мрия" стартовала с космодрома Байконур, впервые неся предназначенный для нее полезный груз: космический челнок "Буран", весивший 60 тонн. Через месяц Антонов-225 доставил "Буран" на спине в Парижский авиасалон, чем привлек внимание всего мира. Далее самолет побывал еще на нескольких десятках выставок, в том числе в Сиэтле, Праге, Монреале, Сингапуре, Лас-Вегасе и других городах.



После закрытия космических программ и распада СССР самолет был помещен в ангар, где он простоял несколько лет. Возвращение к жизни произошло в 2001 году, когда Ан-225 получил сертификат типа Авиационного Реестра Межгосударственного Авиационного Комитета. Таким образом, украинская "Мрия" начала выполнять коммерческие рейсы для перевозки груза. Первый такой полет состоялся в январе 2002 года из Германии в Оман, когда Ан-225 перевез 187,5 тонны пищевых продуктов для военных из США. Также на "Мрия" перевозили огромные генераторы грузом более 100 тонн.





Приземление самолета Ан-225

Украинский самолет стал необходим для быстрой транспортировки большого количества груза, особенно для гуманитарных нужд. Самолет отправлял гуманитарную помощь в Японию во время мощного землетрясения и последствий цунами в 2011 году. Пиковая популярность "Мрия" пришлась на 2020-21 годы, когда мир столкнулся с коронавирусом и потребностью быстрой доставки медицинского оборудования в разные уголки мира. В это время самолет осуществлял перевозки в Китай, Польшу, Германию, Францию.



Самолет "Мрия" является гордостью украинцев. Он установил более 240 рекордов, среди них по скорости, высоте, грузоподъемности, размерам и другим характеристикам. Ан-225 также появляется во многих фильмах, аниме, мультфильмах, играх и монетах.

Последний полет самолета состоялся 5 февраля 2022 года, "Мрия" вылетела из Дании в свой родной аэропорт Гостомель под Киевом, где должна была пройти капитальный ремонт.

24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день начались ожесточенные бои в Гостомеле, во время которых был поврежден украинский самолет "Мрия".





Уничтожен украинский самолет "Мрия" в Гостомеле

Правительство Украины заявило, что вернет к жизни "Мрия" на базе второго недостроенного прототипа самолета. Такое решение требует значительных инвестиций, но, прежде всего, победы Украины. Надеемся, что эта мечта вскоре сбудется для всех украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты создали гигантский флаг Украины у посольства России.

Также "Комментарии" писали, что Россия потеряла чрезвычайно опасное оружие. Соответствующее видео попало в сеть.