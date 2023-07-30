Ученые реконструировали лицо фараона Тутанхамона, правившего Египтом 3 тыс. лет назад

Ученые раскрыли, как выглядел египетский фараон Тутанхамон во время своего правления более 3300 лет назад. Команда исследователей из трех стран Италии, Австралии и Бразилии использовала цифровую модель черепа фараона и воспроизвела лицо Тутанхамона.

Маска фараона Тутанхамона. Фото из открытых источников

Бразильский графический эксперт и соавтор исследования Сисеро Мораес рассказал, что исследователи не имели прямого доступа к черепу древнего правителя Египта, что очень усложнило моделирование. Однако команда собрала предварительные материалы научных работ с данными о черепе Тутанхамона.

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"Это было похоже на детективную задачу, где части информации были объединены, чтобы дать возможность создать трехмерную модель черепа Тутанхамона", — пояснил Мораес.

Графический дизайнер рассказал, что все мягкие части лица, начиная от передней части носа, размера губ, высоты ушей, положения глазных яблок были созданы на основе предварительных данных фотографий из томографа.

"Все эти прогнозы базируются на статистических исследованиях, проведённых на компьютерной томографии живых людей", — заявил исследователь и добавил, что данные современных египтян были использованы для дальнейшего усовершенствования проекта.

Лицо фараона Тутанхамона. Реконструкция ученых



Лицо фараона Тутанхамона. Реконструкция ученых



Большая часть истории фараона Тутанхамона остается окутанной тайной. Известно, что египетский правитель сошел на престол в возрасте 9 лет и руководил страной в течение 10 лет, прежде чем умер в 19 лет.

Гробница Тутанхамона была открыта в 1922 году британским археологом Говардом Картером и размещалась глубоко под египетской Долиной Царей. Обнаружение гробницы стало одним из величайших открытий в истории египтологии, ведь она оказалась одной из немногих не разграбленных гробниц фараонов, содержавшей тысячи артефактов.

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