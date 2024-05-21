Тайны Шеверни: эпоха романтики и трагедий в сердце Франции

Замок Шеверни (фр. Château de Cheverny) хранит в себе многовековую историю, окутанную мистическими легендами о любви, предательстве и мести. Одной из самых ярких страниц его истории является романтическая и трагическая сага о браке Анри Гюро, господина замка, и Франсуазы Шабо, которая вступила в брак в возрасте всего 11 лет в 1599 году.

Традиции и охотничьи увлечения в замке Шеверни

Проводя большую часть времени в Париже на службе у короля Генриха IV, Гюро редко появлялся в замке. Случай, произошедший во время одного из его редких визитов домой, покрыт мрачными красками. По легенде, король Генрих IV на придворном мероприятии неосторожно обозначил измену Гюро, что толкнуло графа на спешное возвращение в Шеверни. В результате Гюро обнаружил свою молодую жену в объятиях любовника. Вспышка гнева привела к тому, что любовник был убит, а Франсуаза, поставленная перед выбором между смертью от яда или шпаги, выбрала яд. Король, возмущенный таким поведением своего подданного, изгнал Гюро из королевского двора.





Замок, несмотря на свою бурную историю, оставался в руках семьи Гюро де Вибрей с незначительными перерывами на протяжении более 600 лет. На сегодняшний день в замке функционирует музей, представляющий уникальную коллекцию мебели и предметов интерьера времени Людовика XIII. В правом крыле замка, недоступном для посетителей, продолжают жить потомки основателей.

С точки зрения архитектуры, замок Шеверни выделяется своим строгим симметричным дизайном и изяществом. Облицованный местным известняком, который со временем становится только светлее и крепче, замок сияет на фоне зеленых холмов.





С октября по март в замке проводятся выезды на традиционную псовую охоту, что позволяет посетителям ощутить дух средневековья. Эти мероприятия включают охоту на лошадях с использованием гончих, звуков охотничьих рогов и традиционной церемонии кормления своры. После охоты участники могут насладиться местным вином, которое славится своим великолепным качеством с 16 века.