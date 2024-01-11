Степан Бандера и Антонио Бандерас: что означают эти фамилии и как они связаны

Каждому украинцу известна фамилия Бандера, в первую очередь из-за украинского политического деятеля и борца за независимость Украины в XX веке Степана Бандеры. Однако мало кто знает, какое значение имеет фамилия Бандера и как она связана с испанским актером Антонио Бандерасом.



Степан Бандера и Антонио Бандерас. Фото из открытых источников

Наиболее вероятно, что фамилия Бандера происходит от испанского слова bandera, что означает "флаг". Также в итальянском языке флаг имеет подобное написание – bandiera, а в португальском – bandeira.

Доказательством тому является то, что в селах Галиции и Прикарпатья флаги или хоругви называли "бандерами". Это может быть связано с тем, что большинство населения этих территорий были греко-католики и имели определенные связи с западным католическим миром. Сам же Степан Бандера родился 1 января 1909 в селе Старый Угринов, тогдашние земли Королевства Галиции и Владимирии, входившей в состав Австро-Венгрии. Его отец Андрей Бандера был священником УГКЦ.

Другую пропагандистскую версию происхождения фамилии Бандеры создали и активно распространяли россияне, указывая, что фамилия идет от слова "бандит". Также маловероятно точка зрения, что фамилия Бандера происходит от населенного пункта в Молдове, которое называется Бендеры, от которого, в свою очередь, пошло слово бендерики – блюдо из блинов треугольной формы с мясом.

Всего в Украине 22 человека имеют фамилию Бандера, и чаще всего она встречается на Галичине. Однако в мире существует много носителей с фамилией Бандера: в Италии – около 700, в США – 550, а в Испании – более 200. Также фамилия Бандера встречается в Аргентине, Мексике и Франции.

Кроме Степана Бандеры в мире известны другие люди с фамилией Бандера: итальянская искусствовед Сандрина Бандера, испанский писатель Сесарио Бандера, испанская журналистка Магда Бандера, а также популярный актер Антонио Бандерас, которого на самом деле зовут Хосе Антонио Домингес Бандера.

Таким образом, фамилия Степана Бандеры и Антонио Бандераса имеют общее значение – флаг. Испанский актер был своего рода флагоносцем в кино, тогда как Степан Бандера знаменатель освободительного движения за независимость Украины.

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