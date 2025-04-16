Самый богатый человек мира отказался платить выкуп за внука

В июле 1973 года мир узнал, что самый богатый человек мира того времени Жан Пол Гетти ценил деньги больше, чем собственную семью. Когда его 16-летнего внука похители в Италии, он отказался платить выкуп. Жан Пол Гетти объяснил свое решение тем, что не хочет поощрять дальнейшие похищения членов его семьи.

Жан Пол Гетти. Фото из открытых источников

10 июля 1973 года Жан Пол Гетти III, внук миллиардера, возвращался домой после встречи со своей девушкой в Риме. У площади Фарнезе парня похитили неизвестные. Через два дня его мать Эбигейл Гаррис получила звонок от похитителей, требовавших 17 миллионов долларов за возвращение сына. Она объяснила, что таких денег у нее нет, однако это не убедило преступников.

"Вы можете получить их в Лондоне" – ответили воры.

Там жил нефтяной магнат Жан Пол Гетти, чье состояние оценивалось в 2 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Жан Пол Гетти 29 лет подряд был самым богатым человеком мира, он отказался платить выкуп и аргументировал такие действия тем, что похитители могут нацелиться и на других членов его семьи.

"У меня есть еще четырнадцать внуков. Если я заплачу сейчас, у меня будет четырнадцать похищенных внуков", — сказал Жан Пол Гетти.

Полиция поначалу не исключала, что похищение было инсценировано самим Гетти III, ведь раньше он неоднократно шутил о такой возможности. Но реальность оказалась гораздо более жестокой.

Время проходило, но миллиардер оставался непоколебимым. Похитители начали терять терпение. Через несколько месяцев, в ноябре 1973 года римская газета получила жуткий сверток. Внутри была прядь волос и отрезано ухо похищенного подростка. Также сверток имел предупреждение, если похитители не получат деньги в течение 10 дней, то отрежут другое ухо, а впоследствии внук Жана Пола Гетти вернется домой по частям. Однако теперь похитители снизили цену выкупа до 3 миллионов долларов.

В этот раз Гетти решил заплатить, но на своих условиях. Он согласился дать 2,2 миллиона долларов, ведь именно такая сумма позволяла ему уйти от налогов. Остальные 800 тысяч долларов Гетти одолжил под проценты своему сыну и соответственно отцу похищенного парня

Внук Гетти, за которого требовали выкуп преступники

После уплаты выкупа 15 декабря 1973 года парня нашли на обочине дороги, ведущей из Рима в Неаполь. Он был измучен, истощен, но жив. Когда он позвонил дедушке, чтобы поблагодарить за спасение, тот не взял трубку.

Ужасы многомесячного плена оставили следы на Гетти III. Он страдал от ночных кошмаров, начал употреблять алкоголь и наркотики. В 1981 году в возрасте 25 лет он пережил инсульт из-за передозировки. Парень остался парализованным, почти слепым и не способным говорить. До последних дней за ним ухаживала мать, которой, кроме того, пришлось судиться с бывшим мужем за деньги на лечение сына. Гетти III скончался в 2011 году в возрасте 54 лет.

Миллиардер Жан Пол Гетти умер в 1976 году в возрасте 83 лет, оставаясь до последнего дня абсурдно скупым. Он установил в своем имении телефонный автомат, чтобы гости платили за разговоры, а также упрекал жену за большие расходы на лечение их больного сына. Жан Пол Гетти вошел в историю как один из самых богатых, но в то же время самых черствых и скупых миллиардеров своего времени.

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