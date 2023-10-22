Самые удивительные танки в истории: от летучего до ядерного танка

Танки – одна из самых впечатляющих конструкций военных, а инженеры, искавшие усовершенствования создали удивительно странные машины. В результате этих экспериментов человечество получило ряд самых удивительных танков в своей истории.



Самые удивительные танки в истории. Фото из открытых источников

Танки начали разрабатывать в 1910-х годах, то есть в период Первой мировой войны. Первым танком, принявшим участие в боевых действиях, оказался британский тяжелый танк Mark I. Хотя он был громоздким и медленным, но уже тогда военные увидели большой потенциал в этой технике. Вскоре инженеры начали создавать невероятное количество танков разного назначения.

Прогрев-Т





Прогрев-Т – это опытный образец советской машины на базе танка Т-54. Наиболее необычным элементом этой машины времен холодной войны была ее башня, а именно реактивный двигатель из самолета МИГ-15. Основная задача этого танка – взрывать мины. Из реактивного сопла танка выпускался под давлением раскаленный воздух, сдувавший мины на своем пути. В 1963 году танк прошел испытание, но его не взяли на вооружение, ведь он оказался дорогим в эксплуатации.

А-40 (летающий танк)





А-40 – был создан в СССР украино-советским конструктором Олегом Антоновым. Главным преимуществом летающего танка должно было стать то, что с помощью крыльев он мог быстро попадать на линию фронта. Фактически А-40 – это гибрид планера и танка Т-60. Танк опробовали несколько раз, однако оказалось, что в СССР не нашлось достаточного самолета, который мог бы поднимать в воздух 60-тонную конструкцию. После нескольких полетов танк поднялся на высоту 40 м, однако этого было недостаточно, поэтому проект был закрыт.

Sherman T10





Sherman T10 – еще один танк, который был переоборудован американцами из популярной во Второй мировой войне модели Sherman 4. Основной задачей танка было уничтожение мин, кроме того, Sherman T10 должен был быть на дистанционном управлении. Однако в США решили отказаться от этого проекта.

Praying Mantis (танк-богомол)





Британские военные пытались создать конструкцию, которая могла бы пользоваться преимуществами во время боев в городах. Таким решением стал танк-богомол. У него была низкая посадка, которая позволяла прятаться танку за стенами. Однако главной особенностью Praying Mantis стала пулеметная башня, которая могла подниматься на несколько метров и таким образом обстреливать позиции врага. Несмотря на интересные идеи, танк оказался неудобным в использовании и не получил массового производства.

Объект 279 (Ядерный танк)





Еще один советский танк, построенный в эпоху холодной войны. Задачей этой необычной машины было действовать на передовой и разбивать силы противника. Танк был оснащен четырьмя гусеницами, которые облегчили движение на сложной местности. Корпус танка имел эллиптическую форму и повышенную толщину брони. По замыслу советских инженеров такие характеристики должны спасать танк от бронебойных снарядов, а также защищать от опрокидывания в случае волн от возможного ядерного взрыва.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль показал свой новый супертанк. Он обладает футуристическими технологиями на основе искусственного интеллекта.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии будет построен самый современный танк в мире.