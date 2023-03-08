Во время Второй мировой активно разрабатывалось оружие, которое могло помочь одержать победу. Так стартовал "Манхеттенский проект". США первыми создали ядерное оружие, а затем к этому клубу присоединились другие страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс World Population Review.



Рейтинг стран по количеству ядерного оружия. Фото из открытых источников

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После начала в 1943 году "Манхеттенского проекта" прошло всего два года до испытаний ядерного оружия. А в 1945 году Соединенные Штаты сбросили на Японию две атомные бомбы, окончательно завершив Вторую мировую войну.

1949 Советский Союз провел свое испытание атомного оружия и таким образом разрушил монополию США на владение ядерным арсеналом. Далее "Ядерный клуб" расширился и состоит из менее чем 10 стран: США, Россия, Соединенное Королевство, Франция, Китай, Индия, Пакистан. Вероятно, ядерное оружие также есть у КНДР и Израиля.

Несмотря на то, что в "Ядерном клубе" почти 10 стран, гегемонию в ядерном арсенале держат США и Россия – в обеих странах более 5 тыс. ядерных боеголовок, тогда как в остальных менее 1,5 тыс. единиц такого оружия.

Рейтинг стран по количеству ядерного оружия выглядит так:

Россия – 6257;

Соединенные Штаты – 5550;

Китай – 350;

Франция – 290;

Великобритания – 225;

Пакистан – 165;

Индия – 156;

Израиль – 90;

Северная Корея – 40-50 (приблизительно).

Следующей страной, которая может попасть в "Ядерный клуб", считается Иран, активно сотрудничающий с Россией. Напомним, что на момент распада СССР, Украина была третьей страной по ядерному потенциалу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по количеству танков. Украина одна из лучших в Европе.

Также "Комментарии" писали об Иране, который тайно поставляет России большое количество боеприпасов.