Раскрыт величайший страх Гитлера: очевидцы рассказали, к чему он принуждал группу женщин

В 2013 году 95-летняя немка Маргот Вельк впервые заговорила о том, что она и еще 14 женщин были вынуждены пробовать еду Гитлера, чтобы убедиться, что она не отравлена. По ее словам, работала она на "Волчьем логове" — главном командном штабе Гитлера, ныне расположенном на территории Польши.

Гитлер

Она сообщила, что хотя диктатор был вегетарианцем, его блюда были "вкусными". Женщина рассказала, что Гитлера кормили спаржей, болгарским перцем с рисом или пастой. Но ежедневный страх отравления омрачал всякое удовольствие от еды.

"Каждый раз мы думали, что это — наша последняя трапеза", — вспоминала она.

История Маргот стала основой нового художественного фильма The Tasters, который в этом месяце выходит в немецкий прокат. Режиссер ленты, итальянец Сильвио Солдини, отметил, что фильм рассказывает о женщинах, оказавшихся в изолированном мире, где ежедневно играют в "российскую рулетку", пробуя еду, которая является потенциально смертельной.

После бегства из Берлина Вельк поселился у родственников в Растенбурге, тогдашней Германии. Ее муж служил в Вермахте. Именно там ее призвали в гражданскую службу — сначала как бухгалтер на кухне "Волчьего логова", а впоследствии и как дегустатор блюд.

Вельк утверждала, что лично Гитлера не видела, только его овчарку Блонди и телохранителей СС. По ее убеждению, паранойя фюрера по отравлению не была безосновательной — на него несколько раз пытались покушать, в частности в 1944 году в рамках "Операции Валькирия", когда бомба была заложена в дипломат.

"Мы сидели на скамейках, когда услышали громкий взрыв. Кто-то закричал: 'Гитлер мертв!' Но это было не так", — вспоминала Вельк.

После покушения ее переселили поближе к штабу — в заброшенную школу. Но когда война пошла не на пользу нацистам и советские войска приближались, один из солдат СС посоветовал ей бежать. Так женщине удалось вернуться в Берлин, где она скрывалась.

К сожалению, на этом ее страдания не завершились. После взятия столицы СССР Вельк стала жертвой изнасилований советскими солдатами. Она заявляла, что это длилось 14 дней и лишило ее возможности иметь детей.

В 1946 году она воссоединилась с мужем, считавшимся погибшим. Супруги жили вместе до его смерти в 1990 году. В последние годы жизни Вельк редко выходила из дома.

Несмотря на интерес к истории, не все историки верят в ее правдивость. Исследователь Феликс Бор, автор книги о "Волчьем логове", отметил, что изучал архивы в течение трех лет и не нашел никаких подтверждений существования группы дегустаторок. По его словам, у Гитлера были личные повара, которые и пробовали пищу к нему.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гитлер, вероятно, был наркоманом.



