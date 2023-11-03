Путин "похвалил" Орду за ее жестокость

Путин положительно отозвался о Золотой Орде, к которой на поклон за ярлыком на княжение ездил князь Александр Невский. Главе РФ понравилось, что наследники Чингиз-хана были жестокими с предками россиян, но не пытались влиять на язык и традиции Московии. Тогда, как западные силы, считает Путин, пытались повлиять на внутренние мир и устройство России. Об этом, как сообщают "Комментарии", Путин заявил на встрече с новыми членами Общественной палаты РФ.

Путин

"Он кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, — рассуждает глава РФ об истории России. — В том числе, и прежде всего, для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры. На что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное".

Напомним, что представители так называемой "евразийской" исторической школы РФ, к которой принадлежит и известный российский шовинист Александр Дугин, считают Александра Невского первым представителем антизападного, присущего России, геополитического курса. По их мнению, он первый оперся на помощь Востока (Орды) для противостояния Западу (Тевтонским рыцарями).

В нынешней войне против Украины, которую в России в очередной раз объявляют противостоянием с Западом, РФ опирается на помощь азиатский деспотий — КНР, КНДР и Ирана.

Во время встречи с членами Общественной палаты РФ Путин также заявил, что "не было никакой Украины".

Тем временем, Лукашенко сделал новый прогноз по войне и упрекнул Запад. По мнению белорусского диктатора, США – далеко и им Украина совсем не нужна.

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