Первый ядерный взрыв на территории Украины: как россияне взорвали атомную бомбу 50 лет назад

Еще задолго до Чернобыльской катастрофы россияне в Украине взорвали первую ядерную бомбу. В 1972 году в Харьковской области россияне решили потушить пожар на газовой скважине с помощью ядерного взрыва. Таким образом, Советский Союз хотел продемонстрировать возможности мирного атома в интересах народного хозяйства.



Ядерный взрыв. Фото иллюстративное

В 1966 году в Украине вблизи села Крестище обнаружили газовое месторождение, которое по запасам того времени входило в пятерку крупнейших в Европе. До 1971 года на территории месторождения действовало 17 скважин и бурилась еще одна новая. В процессе бурения произошел выброс газоконденсата, давление которого составляло около 400 атмосфер. Из-за выброса газа погибли два инженера, которые упали с башни высотой 30 м.

Прекратить выброс газа не удавалось в течение суток. Чтобы избежать случайного взрыва, инженеры подожгли скважину. Пламя из нее поднималось на высоту несколько десятков метров, а скважину так и не смогли запломбировать.

Советские ученые предложили закрыть газовою скважину ядерным взрывом. Кроме того, СССР уже имел подобный опыт применения ядерной бомбы для тушения газового факела в Узбекистане в 1966 году и Туркменистане в 1972 году.

"Пробурили походную шахту. Заложили ядерный заряд. Он взорвался, поднялось давление в месте заряда. Принцип – смещается пласт и перекрывается наша газовая конфорка. Пламя гаснет", — объясняет работу ядерного взрыва для тушения скважины руководитель отдела анализа безопасности ГНТЦ по ядерной и ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк.

Указ о промышленном ядерном взрыве на территории Украины подписал Леонид Брежнев. Для выполнения проекта "Факел" были привлечены российские атомщики, а также КГБ и подразделения МВД из Москвы, подписавшие документ о неразглашении на 15 лет. Украинских специалистов и военных к охране объекта не привлекли.

Перед взрывом россияне временно эвакуировали людей из поселка Первомайское, которое было расположено в 500 метрах от газовой скважины до Крестища. 9 июля 1972 года в 10 часов была взорвана первая ядерная бомба на территории Украины. Заряд был заложен на глубине 2483 м, а его мощность составляла 3,8 кт (бомба сброшена на Хиросиму была 15 килотонн).

Несмотря на прошлый успех СССР в применении ядерной бомбы на скважинах, на Крестищенском газохранилище Советский Союз потерпел неудачу. Пожар удалось потушить только в июле 1973 стандартными методами – рытье карьера вокруг газовой скважины.

"Мое предположение – была недостаточная мощность ядерного заряда. И давление в 400 атмосфер вымыло эти пласты, в результате чего получился ядерный гриб", — считает Дмитрий Гуменюк.

Советские власти не сообщили местным жителям о ядерном взрыве и позволили им вернуться в свои дома через 30 минут после эксперимента.

"Вообще никто ничего не сказал, что это ядерный взрыв", – говорит местная жительница Лидия Рычик.

Местные врачи рассказывают, что впоследствии заметили увеличение количества больных, в том числе раком. Они считают причиной этого ядерный взрыв на скважине. В настоящее время большинство документов о первом подземном ядерном взрыве на территории Украины засекречены и хранятся в архивах КГБ в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля.

Также "Комментарии" писали, что в США мужчина нашел в гараже ядерную ракету.