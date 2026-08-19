"Парижская зелень": ядовитый тренд, убивавший хозяев загородных поместий

В 1814 году в Германии был разработан новый, необычайно яркий и дешевый пигмент – "парижская зелень" (Paris Green). Вместе с ранее созданным "зеленью Шееле" этот цвет мгновенно захватил Европу. Им красили платья, игрушки, шляпки, обложки книг и, самое главное, изысканные роскошные обои для жилых домов и загородных поместий.

Образец пигмента "парижская зелень" (Schweinfurter Grün) / Фото: Chris Goulet / Wikimedia Commons

Смертельная опасность красивого интерьера

Главный секрет волшебного сияния этих красок заключался в высокой концентрации мышьяка. Во влажных помещениях или под действием плесневых грибков "зелень Шееле" и "парижская зелень" начинали вступать в химическую реакцию, выделяя токсичный газ — арсин.

Хозяева поместий, оклеенных такими обоями, годами дышали ядовитыми испарениями. Это приводило к хроническим отравлениям, тяжелым болезням и даже внезапным смертям среди жителей и рабочих фабрик.

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С этим модным ядом связана и одна из самых известных исторических гипотез. Есть версия, что именно мышьяковые обои в доме на острове Святой Елены подкосили здоровье сосланного Наполеона Бонапарта. Современные анализы действительно подтвердили наличие мышьяка в образцах обоев из его комнаты, хотя ученые до сих пор спорят, стал ли этот фактор решающим.

Когда ученым удалось доказать колоссальную токсичность мышьяковых пигментов, от них полностью отказались в дизайне, живописи и легкой промышленности.

Однако "парижская зелень" не исчезла навсегда: она нашла новое применение в сельском хозяйстве и к 1880-м годам стала одним из первых массовых химических инсектицидов для борьбы с колорадским жуком.

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