Не только Украина: страна, которая добровольно отказалась от ядерного оружия

Не так многие страны готовы отказаться от ядерного оружия. Среди них Украина, Белоруссия, Казахстан и ЮАР. Именно Южно-Африканская Республика самостоятельно разработала ядерное оружие, а затем решила отказаться от него. 25 февраля 2019 г. ЮАР ратифицировала Договор о запрете ядерного оружия и таким образом страна окончательно увенчала свой путь к разоружению оружия массового уничтожения.



Взрыв от ядерной бомбы. Фото иллюстративное

После того, как США создали первое ядерное оружие в 1945 году, несколько других стран также пытались добиться успеха, в том числе СССР, Британия и Франция, создавших "ядерный клуб". Со временем ядерные государства начали прилагать усилия, чтобы ядерное оружие не смогло оказаться и создаваться в других странах. Таким образом, был заключен договор о нераспространении ядерного оружия в 1968 году. Однако неизвестно, какие последствия следует ожидать, если какая-нибудь страна создаст ядерное оружие. В 1974 году Индия провела ядерные испытания, на что США выразило негодование, однако никаких последствий для Индии не последовало. Таким образом, в ЮАР начали работать над созданием ядерного оружия.

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ЮАР проводила откровенно расистскую политику, где у власти находились только белые люди, а темнокожие даже не имели права голоса. Таким образом, африканская страна понимала, что не получит помощи от США, ведь Штаты осуждали действия ЮАР, а СССР в свою очередь могла спровоцировать революцию в стране и свергнуть режим. Кроме того, другие африканские страны имели гораздо менее расистскую политику, что способствовало напряженным отношениям с ЮАР. В таких ситуациях африканская страна осталась практически без союзников, и именно это мотивировало ее работать над разработкой оружия массового уничтожения.

ЮАР имеет большие запасы урановых руд, поэтому ресурсов для создания ядерного оружия было достаточно, а знания были получены еще при программе Atoms for Peace. В рамках этого договора США отправили в ЮАР исследовательский реактор SAFARI-1.

В 1979 году спутник Vela, созданный для фиксации ядерных испытаний во время холодной войны зафиксировал серию световых всплесков в ЮАР. Таким образом, Южно-Африканская страна попала в клуб "Ядерных государств".

Распад СССР привел к уменьшению напряжения в мире. Кроме того, сама власть в ЮАР также претерпела изменения. Все эти причины привели к тому, что главные опасности для страны исчезли. Таким образом, в стране решили отказаться от ядерного оружия. Официально Южно-Африканская Республика подписала Договор о запрете ядерного оружия 20 сентября 2017 и ратифицировала его 25 февраля 2019 года. ЮАР стала четвертой страной, отказавшейся от ядерного оружия после Украины, Беларуси и Казахстана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сестра Ким Чен Ина обвиняет Украину в "безрассудной ядерной мечте".

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по количеству ядерного оружия.