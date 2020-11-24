Найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство (фото)

Профессор Кен Дарк из Университета Рединга сообщает, что вместе с археологической группой нашел возможное место проживания Иисуса Христа.



Фото: Daily Mail

В результате раскопок на территории Израиля в городе Назарет нашли остатки строения, которое датируется І веком нашей эры. Дом Христа был захоронен под монастырем. Также сообщается, что предположительно его построил отец Иисуса Иосиф.

Впервые о том, что это строение времен Христа, заговорили еще в 1880-х годах. Но монахини при монастыре, которые курировали раскопками, не подтвердили этого из-за недостатка доказательств.

Кен Дарк изучал историю постройки более 10 лет, и в 2015 году он выдвинул теорию, что это дом Марии и Иосифа.

Экспертиза продемонстрировала, что дом был построен в I веке. Дом имеет внутренний двор, а также жилые и складские помещения. Лестницу в доме высечено в скале. Ведущий археолог сообщает, что тот, кто построил дом, хорошо разбирался в обработке камня. А как известно Иосиф был плотником и вполне мог построить своей семье дом. Пол в жилище был из спрессованного мела, а также в доме обнаружена керамика и фрагменты сосудов из известняка.

Снимки из раскопок в городе Назарет (Фото: Daily Mail)

Также сообщается, что к постройке І века примыкает пещерная церковь, датированная IV веком. Эта церковь была тщательно украшена мозаикой и имела приспособления для общественного богослужения, в том числе ширму из белого мрамора. Позднее в V веке была сведена еще одна большая надземная церковь над домом. Это говорит о том, что эта церковь считалась не менее важной чем останки дома.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Италии нашли эскиз Леонардо да Винчи, на котором изображен Христос.

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