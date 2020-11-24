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Найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство (фото)

Ведущий археолог сообщает, что дом построил отец Иисуса Иосиф

сегодня, 17:36
Автор:

Диденко Светлана

Профессор Кен Дарк из Университета Рединга сообщает, что вместе с археологической группой нашел возможное место проживания  Иисуса Христа.

Найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство (фото)

Фото: Daily Mail

В результате раскопок на территории Израиля в городе Назарет нашли остатки строения, которое датируется І веком нашей эры. Дом Христа был захоронен под монастырем. Также сообщается, что предположительно его построил отец Иисуса Иосиф. 

Впервые о том, что это строение времен Христа, заговорили еще в 1880-х годах. Но монахини при монастыре, которые курировали раскопками, не подтвердили этого из-за недостатка доказательств.  

Кен Дарк изучал историю постройки более 10 лет, и в 2015 году он выдвинул теорию, что это дом Марии и Иосифа.

Экспертиза продемонстрировала, что дом был построен  в I веке.  Дом имеет внутренний  двор, а также  жилые  и складские помещения. Лестницу в доме высечено в скале. Ведущий археолог сообщает, что  тот, кто построил дом, хорошо разбирался в обработке камня. А как известно Иосиф был плотником и вполне мог построить своей семье дом. Пол в жилище был из спрессованного мела, а также  в доме обнаружена керамика и фрагменты сосудов из известняка.

Найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство (фото) - фото 2
Найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство (фото) - фото 3
Найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство (фото) - фото 4
Найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство (фото) - фото 5
Найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство (фото) - фото 6
Найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство (фото) - фото 7

Снимки из раскопок в городе Назарет (Фото: Daily Mail)

Также сообщается, что к постройке І века примыкает пещерная церковь, датированная IV веком. Эта церковь была тщательно украшена мозаикой и имела приспособления для общественного богослужения, в том числе ширму из белого мрамора. Позднее в V веке была сведена еще одна большая надземная церковь над  домом. Это говорит о том, что эта церковь считалась не менее важной чем останки дома. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Италии нашли эскиз Леонардо да Винчи, на котором изображен Христос.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/science/2020-11-24/arheologi-obnaruzhili-dom-v-kotorom-mog-provesti-detstvo-iisus-chto-izvestno-o-nahodke-foto/215737
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comments

Обусуждения

Morrison

сегодня, 18:16

мда-а..."Ведущий археолог сообщает, что тот, кто построил дом, хорошо разбирался в обработке камня. А как известно Иосиф был плотником и вполне мог..." – ведущий орхеолух случАем сам не плотник?

Антон

сегодня, 17:45

А мы так верили, что Иисус родился на Украине

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