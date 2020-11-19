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Главная Новости Общество искусство и культура В Италии нашли эскиз Леонардо да Винчи, на котором изображен Христос
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В Италии нашли эскиз Леонардо да Винчи, на котором изображен Христос

Положение головы Христа на рисунке, динамизм и использования красного мела указывают на авторство да Винчи

сегодня, 14:35
Автор:

Диденко Светлана

Недавно найденный набросок Христа принадлежит Леонарду да Винчи.

В Италии нашли эскиз Леонардо да Винчи, на котором изображен Христос

Фото: WowItaly

Ведущие специалисты пришли к выводу, что рисунок Иисуса Христа принадлежит легендарному художнику и изобретателю. 

Искусствовед Аннализа ди Мария, которая участвовала в исследовании по поиску автора картины сообщает, что неопознанный ранее набросок был написан самим Леонардом да Винчи. Рисунок выполнен красным мелом в стиле художника и схож с другими работами мастера, такими как автопортрет да Винчи, "Витрувианский человек", "Голова женщины" и многие другие. Также  исследовательская группа высказала мнение, что изображения Иисуса очень похоже на автопортрет самого да Винчи. 

Лабораторный анализ демонстрирует, что набросок датируется началом  XVI века. Аннализа ди Мария добавляет, что положение головы Христа, динамизм в изображении и использования именно такого мела указывают на то, что автором является Леонардо да Винчи. 

В Италии нашли эскиз Леонардо да Винчи, на котором изображен Христос - фото 2
В Италии нашли эскиз Леонардо да Винчи, на котором изображен Христос - фото 3

Сравнение двух картин: ранее найденный набросок Иисуса Христа и известный автопортрет Леонардо да Винчи

Сообщается, что ранее о работе да Винчи было неизвестно, так как она хранилась в частной коллекции. После чего рисунок продали коллекционеру из итальянского города Лекко. 

Также специалисты, работавшие над изучением картины, собираются подытожить результаты исследования на пресс-конференции во Флоренции, после спада второй волны коронавируса в Европе. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в румынском селе нашли похищенные книги Галилея и Ньютона.


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Источник: https://korrespondent.net/showbiz/culture/4297117-v-ytalyy-nashly-neyzvestnyi-eskyz-leonardo-da-vynchy
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