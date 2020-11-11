В румынском селе нашли похищенные книги Галилея и Ньютона

Полиция нашла ценные похищенные книги ученых в обычном селе.



Фото: 1zoom.ru

Книги Галилео Галилея и Исаака Ньютона несколько лет назад похитили со склада во городе Фелта, что в Великобритании. Двое преступников проникли в помещение через крышу изъяли книги. Затем воры контрабандой перевезли ценные книги в Румынию.

В октябре этого года преступную группировку из 12 мужчин посадили за совершение ряда преступлений, связанных с кражами. Правоохранительные органы выяснили, что среди "бандитского улова" есть книги стоимостью около 3,3 миллиона долларов США.

Как оказалось, среди объектов культурного значения, похитили мужчины, числятся редкие издания Данте и эскизы испанского художника Франциско де ГОЯ, а также вышеупомянутые книги Галилея и Ньютона, датируемые XVI-XVII веками.

Полиция нашла практически все книги в тайнике под домом под бетонным полом. Из 240 книг, которые были похищены не хватает четырех. Из них 83 книги получили повреждения в результате неправильного обращения с антикварными изданиями. Так как они хранились во влажном месте, большинство книг поразила плесень и повредились переплеты книг.

Владельцы найденных книг с нетерпением ожидают возвращения экспонатов, однако их очень огорчил нынешнее состояние книг.

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