Мужчина нашел фрагмент золотой короны, которая принадлежала британским королям 400 лет назад (Фото)

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Кириєнко Анна
Кладоискатель и любитель истории Кевин Дакетт нашел фрагмент золотой короны, который имеет чрезвычайную ценность. Об этом сообщило издание The Sun.
Мужчина нашел часть короны британских королей - как она выглядит. Фото: wikimedia.org
Давняя вещь была найдена в британском графстве Нортгемптоншир с помощью обычного металлоискателя. Оказывается этот фрагмент считали утерянным почти четыреста лет назад.
Небольшая золотая фигурка оценивается в 2,5 миллиона долларов. Фрагмент изготовлен в виде маленького монарха, размером 6 сантиметров.
По словам британских историков, находка ранее украшала короны известных и могущественных монархов. Среди них Генрих VIII и его потомки — Эдуард VI, Мария I, Карл I, Елизавета I, Яков I.
Исторические события сложились таким образом, что последнего владельца украшения Карла I казнили. Ему отрубили голову, а его корону расплавили. Соответственно фигурка считалась утраченной навеки.
Кевин Дакетт передал деталь короны в Британский музей на хранение.
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