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Мужчина нашел фрагмент золотой короны, которая принадлежала британским королям 400 лет назад (Фото)

Фрагмент короны оценивают в 2,5 миллиона долларов

сегодня, 12:20
Автор:

Кириєнко Анна

Кладоискатель и любитель истории Кевин Дакетт нашел фрагмент золотой короны, который имеет чрезвычайную ценность. Об этом сообщило издание The Sun.

Мужчина нашел фрагмент золотой короны, которая принадлежала британским королям 400 лет назад (Фото)

Мужчина нашел часть короны британских королей - как она выглядит. Фото: wikimedia.org

Давняя вещь была найдена в британском графстве Нортгемптоншир с помощью обычного металлоискателя. Оказывается этот фрагмент считали утерянным почти четыреста лет назад.

Небольшая золотая фигурка оценивается в 2,5 миллиона долларов. Фрагмент изготовлен в виде маленького монарха, размером 6 сантиметров.

По словам британских историков, находка ранее украшала короны известных и могущественных монархов. Среди них Генрих VIII и его потомки — Эдуард VI, Мария I, Карл I, Елизавета I, Яков I.

Исторические события сложились таким образом, что последнего владельца украшения Карла I казнили. Ему отрубили голову, а его корону расплавили. Соответственно фигурка считалась утраченной навеки.

Кевин Дакетт передал деталь короны в Британский музей на хранение.

Мужчина нашел фрагмент золотой короны, которая принадлежала британским королям 400 лет назад (Фото) - фото 2

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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/13892233/2million-centrepiece-henry-viii-lost-crown-found-tree-400-years/
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