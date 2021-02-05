Мощи Святого Иакова оказались подделкой

Археологи доказали, что мощи, которым паломники поклонялись 1500 лет – фальшивка. Международная команда экспертов провела анализ мощей Святого Иакова, которые хранятся в римской церкви Санти-Апостоли, пишет Daily Mail.

Реликвия (фото из открытых источников)

Результат исследования оказался ошеломляющим – мощи принадлежат не святому Иакову. Для анализа были отобраны образцы из костей и мумий и образцы архитектуры. Были использованы методы радиоуглеродного и термолюминесцентного датирования, газовая и жидкостная хроматография, рентгеновская флуоресценция

"Предполагаемая бедренная кость Святого Иакова была датирована между 214 и 340 годами нашей эры (достоверность 2σ), что показывает, что это не может быть костью Святого Иакова", – говорится в опубликованных результатах исследования.

Напомним, археологи сделали необычную находку в Помпеях – городе, погребенном во время извержения вулкана в 79 году нашей эры. Речь идет об украшенном фресками магазине, в котором продавалась горячая еда и напитки. Этот магазин, предположительно, был аналогом современных мест продажи уличной еды. Известный как termopolium, что по-латыни означает прилавок с горячими напитками, этот магазин был обнаружен на территории археологического парка Regio V, который еще не открыт для публик.

Следы пищи почти 2000-летней давности были обнаружены в некоторых глубоких терракотовых банках для горячей еды, которые владелец магазина опускал в прилавок с круглыми отверстиями. Передняя часть была украшена рисунками, на которых были изображены животные.

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