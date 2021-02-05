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Мощи Святого Иакова оказались подделкой

Ученые из Италии, Нидерландов, Дании и Великобритании исследовали останки святого Иакова, хранящиеся в базилике Двенадцати святых апостолов (Санти-Апостоли) в Риме

сегодня, 00:44
Автор:

Ольга Чародий

Археологи доказали, что мощи, которым паломники поклонялись 1500 лет – фальшивка. Международная команда экспертов  провела анализ мощей Святого Иакова, которые  хранятся в римской церкви Санти-Апостоли, пишет Daily Mail.

Мощи Святого Иакова оказались подделкой

Реликвия (фото из открытых источников)

Результат исследования оказался ошеломляющим – мощи принадлежат не святому Иакову. Для анализа были отобраны образцы из костей и мумий и образцы архитектуры. Были использованы методы   радиоуглеродного и термолюминесцентного датирования, газовая и жидкостная хроматография, рентгеновская флуоресценция 

"Предполагаемая бедренная кость Святого Иакова была датирована между 214 и 340 годами нашей эры (достоверность 2σ), что показывает, что это не может быть костью Святого Иакова", – говорится в опубликованных результатах исследования.

Напомним, археологи сделали необычную находку в Помпеях – городе, погребенном во время извержения вулкана в 79 году нашей эры. Речь идет об украшенном фресками магазине, в котором продавалась горячая еда и напитки. Этот магазин, предположительно, был аналогом современных мест продажи уличной еды. Известный как termopolium, что по-латыни означает прилавок с горячими напитками, этот магазин был обнаружен на территории археологического парка Regio V, который еще не открыт для публик.

Следы пищи почти 2000-летней давности были обнаружены в некоторых глубоких терракотовых банках для горячей еды, которые владелец магазина опускал в прилавок с круглыми отверстиями. Передняя часть  была украшена рисунками, на которых  были изображены животные. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9221271/Femur-believed-Jesuss-brother-actually-person-hundreds-years-younger.html
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