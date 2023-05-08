7, 8 или 9 мая: когда закончилась Вторая мировая война в Европе

Акт о капитуляции Германии стал юридическим документом, завершившим Вторую мировую войну в Европе. Первый вариант текста был подписан на церемонии в Реймсе. Однако по требованию Сталина церемонию повторили в Берлине.

Акт капитуляции подписывает Вильгельм Кайтель. 8 мая 1945г.

Смерть Гитлера 30 апреля 1945 г. способствовала мирным переговорам между Германией и другими странами. Согласно воле Гитлера его преемником стал Карл Дениц, именно он приказал немецким делегациям подписать акты о капитуляции.

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Первая майская капитуляция, хоть и частичная, зафиксирована 4 мая. Это была капитуляция германских войск в Нидерландах, Дании и Северной Германии. Акт был подписан 4 мая 1945 г. в полевом штабе британского маршала Бернарда Лоу Монтгомери, который находился вблизи города Люнебург. Именно 4 мая в Нидерландах существует День памяти.

Карл Дениц понимал тупик ситуации и согласился на капитуляцию. Церемония была назначена на 2:30 ночи, однако сам акт должен вступить в силу 8 мая в 23:01. За это время Дениц ожидал переместить как можно больше своих солдат и беженцев на Запад, чтобы они не попали в СССР.

Таким образом капитуляция Германии была подписана во французском Реймсе 7 мая в 2:41 ночи по среднеевропейскому времени. Со стороны союзников акт подписали американский генерал Уолтер Беделл Смит и советский генерал Иван Суслопаров, а со стороны Германии – генерал Альфред Йодль.

Суслопаров подписал акт на свой страх и риск, ведь телеграммный ответ от Сталина еще не поступил. Когда Сталин узнал, что акт капитуляции подписан, он возмутился и отказался признать его, ведь ведущую роль в нем сыграли западные союзники. Сталин попросил не делать объявлений о завершении войны и настаивал на подписании документа в Берлине, который был под контролем СССР.

Таким образом, 8 мая поздно вечером (в Москве было 9 мая) в берлинском пригороде Карлсгорст был переподписан договор, почти дословно повторявший текст акта 7 мая. Сторону победителей представилим СССР, США, Великобританияи и Франция. С германской стороны его подписал фельдмаршал Вильгельм Кейтель

Следует отметить, что 8 мая в согласованное время (15:00 по Лондону) Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Шарль де Голль выступили с одновременными радиовещаниями, в которых сообщили слушателям о капитуляции Германии и окончании войны в Европе. В этих странах люди вышли на улицы и приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю окончания войны в Европе. Иосиф Сталин ждал переподписания договора, а СССР известил об окончании войны в Европе уже на следующий день, 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инициативе Владимира Зеленского отмечать день окончания войны в Европе 8 мая, а не 9.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев ожидает новых ударов беспилотниками по Кремлю на 9 мая.