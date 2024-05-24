Квадратный дом: история и архитектура Мезон Карре

Мезон Карре, или "Квадратный дом", является символом не только Нима, но и всей античной архитектуры, сохранившейся до наших дней. Расположенный в историческом центре Нима, этот древнеримский храм вызывает восхищение и интерес у туристов и историков со всего мира.

Древнеримских построек за пределами Рима, которые можно увидеть и в наши дни

Архитектурное совершенство древнего храма

Мезон Карре, один из самых хорошо сохранившихся римских храмов, был построен в 2-5 годах н. э. в честь императора Октавиана Августа и его внуков Луция и Гая. Этот храм коринфского ордера представляет собой классический портик с шестью колоннами на главном фасаде и полуколоннами на боковых фасадах. Высота подиума, на котором возвышается здание, придаёт ему величественный вид, несмотря на относительно небольшие размеры (26,42х13,53 м).





Историческая значимость и сохранность

В отличие от многих других римских построек, Мезон Карре не был разрушен или перестроен в Средние века. Это связано с тем, что здание использовалось в качестве консульского дома, а затем как резиденция ассамблеи судей, что способствовало его сохранности. В период с 11 по 16 века храм претерпел некоторые изменения: внутри появились два этажа, отдельные комнаты, камин и лестница. В последующие века здание также использовалось как конюшня, церковь и часовня при монастыре августинцев.

Мезон карре в новое время

В эпоху Французской революции, когда античность почиталась как культурный идеал, Мезон Карре стал местом политической активности и чиновников Директории. В 19 веке здание было реставрировано, чтобы вернуть ему первоначальный вид. С 1823 года в нём размещалась экспозиция Музея древностей Нима. В 1992 году храм получил новую кровлю, тщательно воспроизводящую древнеримские образцы, а в 1993 году напротив храма было построено стеклянное здание "Квадрат искусства" по проекту архитектора Нормана Фостера.





Сады фонтана: зеленое сердце Нима

На холме к северо-западу от Мезон Карре расположены Сады Фонтана. Этот парк, созданный в 18 веке, включает в себя Храм Дианы и башню Тур-Мань. Сады были спланированы так, чтобы обеспечить наилучшую перспективу для этих античных памятников. Проект парка возглавил Жак-Филипп Марешаль, военный инженер при дворе Людовика XV.

Храм Дианы и его тайны

Храм Дианы, расположенный на территории Садов Фонтана, представляет собой загадочное сооружение, назначение которого до конца не выяснено. Возможно, он был частью святилища с нимфеем, посвящённого императору Августу, или служил библиотекой. Здание было построено в эпоху Августа, а фасад был восстановлен во 2 веке.

Башня Тур-Мань: величие и защита

Башня Тур-Мань возвышается на холме в северной части Садов Фонтана. Построенная в конце 3 века до н. э., она служила дозорной башней и достигала высоты 36 метров. В Средние века башня сохраняла своё военное значение, а в 19 веке была реставрирована и приспособлена под семафорную башню.

Архитектурные достопримечательности Нима

В центре Нима расположены многочисленные частные дома и особняки, формирующие уникальный облик города. Среди них особняки Академи, Бом, Берни, Будон, Фонфруад, Нови де Кавейрак, Мейнье де Салинель, Режи, Риве, Розель и Вийяр. Эти здания, возведённые в разные исторические эпохи, представляют собой яркие примеры архитектурных стилей, от готики до ренессанса и барокко.

Римский Амфитеатр: Центр развлечений и защитное убежище

Римский амфитеатр Нима, построенный около 60 года до н. э., служил местом проведения гладиаторских боёв и других зрелищных мероприятий. С вместимостью 24 тысячи зрителей, он является одним из самых хорошо сохранившихся римских амфитеатров. После запрета гладиаторских боёв в 404 году амфитеатр был превращён в крепость, что способствовало его сохранности. В 19 веке здание было очищено от позднейших пристроек и превращено в арену для корриды, где по сей день проводятся различные мероприятия.

Мезон Карре и другие исторические памятники Нима являются неотъемлемой частью культурного наследия города. Их сохранность и реставрация позволяют нам прикоснуться к величию древнего Рима и понять значимость этих архитектурных шедевров для последующих поколений. Посещение Нима — это путешествие во времени, открывающее богатую историю и культурные традиции этого удивительного города.