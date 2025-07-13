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Slava Kot
Украинская поэтесса-шестидесятница Лина Костенко заявила, что европейские страны склонны верить в мирные соглашения с Россией, в том числе через уступки Украины. В качестве примера Костенко указывает на договоренность между Польшей и Россией о продаже Киева в 17 веке.
Лина Костенко. Фото: Укринформ
Лина Костенко в интервью Сергею Жадану, вышедшему на ютуб-канале "Радио Хартия", рассказала, как поляки продали Киев россиянам.
По документам тогда стоимость сделки составляла 146 тысяч рублей серебром.
Однако поэтесса отмечает, что впоследствии поляки поплатились за так называемый "Вечный мир" с Российской империей. Как говорит Костенко, в 19 веке поляки ощутили на себе договоренности, ведь Россия заключила Священный союз с Королевством Пруссия и Австрийской империей, согласно которому начала контролировать большинство территории Польши в своем составе.
По словам Костенко, сегодня Россия оценивает действия Европы как "трусость", однако отмечает, что украинцы продолжают борьбу. По мнению литератора, украинцы "настоящая нация", что и почувствовали сейчас в Европе, ведь мы "смогли выдержать такую войну и не сдаться".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда назвал "лучший шанс на мир в Украине".
Также "Комментарии" писали, что Ющенко рассказал, кто создал Путина и платил ему миллиард долларов в сутки.