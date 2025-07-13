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Костенко рассказала, как поляки продали Киев россиянам

Лина Костенко убеждена, что если бы поляки в 17 веке не продали Киев россиянам, ситуация сегодня в Украине была бы иной.

13 июля 2025, 17:25
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Slava Kot

Украинская поэтесса-шестидесятница Лина Костенко заявила, что европейские страны склонны верить в мирные соглашения с Россией, в том числе через уступки Украины. В качестве примера Костенко указывает на договоренность между Польшей и Россией о продаже Киева в 17 веке.

Костенко рассказала, как поляки продали Киев россиянам

Лина Костенко. Фото: Укринформ

Лина Костенко в интервью Сергею Жадану, вышедшему на ютуб-канале "Радио Хартия", рассказала, как поляки продали Киев россиянам.

"Какой это был год? 1686 — когда Польша с Россией заключила "Вечный мир". Что они сделали? Они поделили Украину по Днепру. Левобережье отдали России, Правобережье — забрали себе. Польша взяла себе. А Киев мне очень стыдно за поляков, они продали России. И даже известная цифра. Они продали", — отмечает Костенко.

По документам тогда стоимость сделки составляла 146 тысяч рублей серебром.

Однако поэтесса отмечает, что впоследствии поляки поплатились за так называемый "Вечный мир" с Российской империей. Как говорит Костенко, в 19 веке поляки ощутили на себе договоренности, ведь Россия заключила Священный союз с Королевством Пруссия и Австрийской империей, согласно которому начала контролировать большинство территории Польши в своем составе.

"Если бы они не продали Киев, то это была бы столица, и что-то формировалось бы. А так что? Там гетман на Левобережье, здесь (на Правобережье — ред.) мечется этот Дорошенко, хочет соединить. Кто-то кого-то убил. Ребята восстают. Сколько наших убиты там", — сказала Костенко.

По словам Костенко, сегодня Россия оценивает действия Европы как "трусость", однако отмечает, что украинцы продолжают борьбу. По мнению литератора, украинцы "настоящая нация", что и почувствовали сейчас в Европе, ведь мы "смогли выдержать такую войну и не сдаться".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда назвал "лучший шанс на мир в Украине".

Также "Комментарии" писали, что Ющенко рассказал, кто создал Путина и платил ему миллиард долларов в сутки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dPYcHKg52XY&t=1483s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
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