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Колоритный рыбацкий городок Сет и его уникальное наследие

Рыбацкий городок стал шикарным курортом

сегодня, 13:45
Автор:
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Черновалова Кристина
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Сет, живописный городок, расположенный между Средиземным морем и мелкой болотистой лагуной То, своим процветанием обязан знаменитому Лангедокскому каналу (Южному каналу). Построенный в XVII веке, этот канал соединил Сет и Тулузу, превратив городок в важный рыболовецкий порт. После торжественного открытия канала здесь стали селиться французские и итальянские рыбаки, что способствовало развитию рыбной промышленности. Сегодня Сет считается крупнейшим рыболовецким портом французского Средиземноморья, специализирующимся на ловле тунца, анчоусов и сардин, а также на разведении устриц в лагуне Этан-де-То.

Колоритный рыбацкий городок Сет и его уникальное наследие

Сет — французский город между морем и озером

Колоритный рыбацкий городок Сет и его уникальное наследие - фото 2
Архитектура Сета часто вызывает восхищение благодаря своему сходству с Венецией. Город, известный как "Лангедокская Венеция", наполнен каналами, цветными фасадами домов, симпатичными мостиками и множеством лодок и яхт. Одной из главных достопримечательностей является старинная капелла Нотр-Дам-де-ля-Салетт, расположенная на вершине горы Сен-Клер. Отсюда открывается великолепный вид на Сет и его окрестности. Рядом с капеллой находится древнее кладбище моряков, где похоронен местный уроженец, художник Поль Валери.

Сет особенно оживлен в августе, когда на большом канале проводятся традиционные лодочные бои, устраиваемые в городе с XVII века. Эти соревнования собирают множество зрителей и придают городу особую атмосферу праздника.

Колоритный рыбацкий городок Сет и его уникальное наследие - фото 3

Продолжая исследовать Сет, можно выехать к песчаной косе, где море соседствует с железной дорогой. Пляжи здесь считаются дикими, но их мелкий и приятный песок, а также плавный вход в море делают их популярными среди туристов. Автомобили оставляют прямо на обочине, что придает месту дополнительную непринужденность.



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