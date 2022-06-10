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Ким рассказал, кого удалось освободить из плена во время обмена

Во время обмена освободили представителя местной власти Николаевской области

сегодня, 17:35
Автор:

Козлова Альбіна
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10 июня, в пятницу, уже был проведен одиннадцатый обмен военнопленными между Украиной и россией. По словам главы областной военно-гражданской администрации Виталия Кима, во время обмена вернули мужчину из области, пробывшего в плену два месяца.

Ким рассказал, кого удалось освободить из плена во время обмена

Фото иллюстративное / Pixabay

Как рассказал губернатор, обменяли на россиян руководителя объединенной территориальной громады Николаевской области Пилипенко. Чиновник уже на территории Николаева.

Виталий Ким подчеркнул, что было трудно уговорить оккупантов обменять их военных на представителя местного самоуправления, вели переговоры очень долго. Впрочем, они прошли успешно, как и обмен.

В течение суток оккупанты продолжали боевые действия, также подтянули вооружение и миновали территорию. В области из артиллерии россияне били по селам Березнеговатской общины и полям Широковской, Ингульской общин. Есть ли потерпевшие, пока не сообщается.

ВСУ уничтожили двадцать оккупантов, одну гаубицу "Мста-Б" и три бронетранспортера. Во время деятельности по разминированию саперы обнаружили обломки российской противокорабельной ракеты.

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Источник: https://t.me/mykolaivskaODA
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