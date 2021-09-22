Как нужно знакомиться с девушкой: 5 распространенных ошибок

Казалось бы, что сложного в знакомстве с новой девушкой. Но почему же тогда не всегда удается достичь успеха в этом? Попробуем пройтись по самым распространенным ошибках при знакомстве, которые допускает большинство мужчин. Как пишет Maxim, с "помощью" этих ошибок можно буквально поставить крест на возможности завести новые отношения. Поэтому не стоит допускать их, если ты хочешь, чтобы барышня не только заговорила с тобой, но и провела круто вечер в твоей компании.

Ты так круто провели последние полчаса, обсуждая тонкости приготовления мидий в винном соусе! Она с сочувствием выслушала историю о том, как хулиганы нацарапали на твоей машине "Пруст живой", а ты пообещал устроить на работу ее брата, который недавно закончил университет. И тут — сюрприз — оказывается, что она глубоко и серьезно замужем. Но ничто не предвещало: девушка так энергично с тобой флиртовала.



Девушка (фото из открытых источников)





В следующий раз будь осторожен: замужние девушки, уставшие от семейного быта, любят флирт без последствий, то есть то, что тебе вообще ни к чему. Поэтому постарайся сразу же, буквально через пару минут после знакомства, узнать, находится девушка в отношениях. Грань между "немного для храбрости" и "пустите меня, я научу вас танцевать гопак!" крайне тонкая. Тебе всегда кажется, что ты свою меру знаешь, но, как показывает скандальная практика, свою меру не знает никто. Поэтому, собираясь в клуб, сразу реши для себя, зачем ты туда идешь: классно провести время с друзьями или знакомиться с девушками.



Поверь, нет ничего более неприятного для девушки, чем навязчивый тип, у которого безумно заплетается язык. Ты увидел девушку своей мечты и набрался храбрости к ней подойти. И вот она стоит, вся такая прекрасная и неприступная, как произведение искусства, то оказался в баре, и едва награждает тебя взглядом. Зато у нее есть подруга, которая значительно меньше напоминает твою мечту, зато очень разговорчивая. И вот ты, чтобы не терять связи с девушкой-мечтой, вступаешь в диалог с ее подругой-реальностью. Не делай так. Девушки, которые привыкли к вниманию, привыкли также и устраивать естественный отбор многочисленным желающим с ними познакомиться. Любой настойчивым и продолжай каждую вторую реплику адресовать девушке, которая интересует тебя, а не ее подруге, пусть с ней и проще.

Даже если ты убежден, что природа создала девушку перед тобой, чтобы ее касались, никогда не делай этого при первом знакомстве. Нарушение личных границ — грубая ошибка.







Держи уважительное дистанцию ​​и не позволяй себе дружеских похлопываний по плечу, разве что по собственному. Разумеется, тебе хочется сразу зарекомендовать себя с лучшей стороны. Ты с ходу рассказываешь, как получил в прошлом году премию офиса за вклад в максимально эффективное использование степлера, и как еще в три года научился обращаться на одной ноге, и как бегаешь в любую погоду, даже в хорошую, а вот, кстати, в тебя и Селфи с пробежки есть, сейчас ты покажешь ... Так, а куда делась девушка? Конечно, твоя жизнь яркое и невероятное. Но если ты хочешь понравиться, стал вопрос. Не очень личные и не очень часто, но стал. Соблюдай правила "ответ — вопрос". Коротко рассказав о том, где провел отпуск, спроси девушку, где провела отпуск она. Это не будет выглядеть навязчиво и создаст впечатление, что тебя интересует ее богатый внутренний мир, а не шикарное внешнее тело. Избегай этих ошибок при следующем знакомства с девушкой. И, надеемся, тебе повезет больше в этом нелегком деле.





Напомним, если ваш секс был очень страстным и возбуждающим, то некоторые действия, совершенные сразу после него, могут быстро развеять предыдущие впечатления. Эксперты рассказали, чего лучше не делать после занятий любовью, если не хотите испортить отношения с партнером.

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