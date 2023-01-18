Историк: 18 января 1654 года произошло одно из самых трагических событий в истории Украины

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Кравцев Сергей
18 января 1654 года произошло событие, до сих пор вызывающее разнообразные споры и отношение к которому очень неоднозначно. На генеральном военном совете в Переяславе, созванном гетманом Богданом Хмельницким, было решено отдаться "под высокую руку московского царя". Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет историк, публицист, журналист Павел Бондаренко.
Переяславская рада. Фото: из открытых источников
Он продолжает, в Переяславе проводили это "мероприятие" из-за того, что там полковником был зять Хмельницкого — Павел Тетеря. И перед общим "советом" на площади, куда народ сгоняли силой, был совет старшины, совершенно тайный и о чем на нем говорилось — до сих пор не известно. Также не известно, на каких условиях заключался тот "союз", потому что оригинала договора не сохранилось.
По его словам, мало кому известно, что Хмельницкий просился под московского царя уже в самом начале войны: 16 мая 1648 под Желтыми Водами и 26 мая под Корсунем восстали громящие польское войско, а уже 8 июня Хмельницкий пишет письмо московскому царю, в котором просится в Московию. К сожалению, надо констатировать, что речь не о протекторате шла, а именно о переходе в состав московского царства, о чем Хмельницкий пишет прямо: "Желали бихмо себе самодержца хозяина такого у своей земли, как ваша царская велможност православный хрестиянский царь".
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