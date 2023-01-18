Историк: 18 января 1654 года произошло одно из самых трагических событий в истории Украины

18 января 1654 года произошло событие, до сих пор вызывающее разнообразные споры и отношение к которому очень неоднозначно. На генеральном военном совете в Переяславе, созванном гетманом Богданом Хмельницким, было решено отдаться "под высокую руку московского царя". Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет историк, публицист, журналист Павел Бондаренко.

Переяславская рада. Фото: из открытых источников

"Еще когда учился в советской школе и учительница истории Вера Федоровна рассказывала об этом "знаменном событии", я не понимал одного: почему оно произошло не в Киеве, а в Переяславе? Намного позже узнал, что в Киев московских послов просто не пустили. Большинство казацких полков и казацкой старшины выступили против того "совета". Большинство духовенства во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Сильвестром Косивым тоже", – отметил Павел Бондаренко.

Он продолжает, в Переяславе проводили это "мероприятие" из-за того, что там полковником был зять Хмельницкого — Павел Тетеря. И перед общим "советом" на площади, куда народ сгоняли силой, был совет старшины, совершенно тайный и о чем на нем говорилось — до сих пор не известно. Также не известно, на каких условиях заключался тот "союз", потому что оригинала договора не сохранилось.

"Говорят, что Богдан Хмельницкий, кроме как заключить этот договор, который отдал Украину в руки московитов, другого выхода не имел. Мол, Украина очень истощилась в войне с Польшей. Вот этого я тоже еще в школе не понимал: как же так – постоянные победы над поляками, Польша на грани катастрофы и вдруг истощение", – отметил историк.

По его словам, мало кому известно, что Хмельницкий просился под московского царя уже в самом начале войны: 16 мая 1648 под Желтыми Водами и 26 мая под Корсунем восстали громящие польское войско, а уже 8 июня Хмельницкий пишет письмо московскому царю, в котором просится в Московию. К сожалению, надо констатировать, что речь не о протекторате шла, а именно о переходе в состав московского царства, о чем Хмельницкий пишет прямо: "Желали бихмо себе самодержца хозяина такого у своей земли, как ваша царская велможност православный хрестиянский царь".

"К большому сожалению, и это надо понимать, в то время идея государственности (не какой-то широкой автономии в составе другого государства, а именно независимой страны) среди казацкой элиты не была слишком популярной. Потому и шатало ее от Польши до Турции и от Швеции до Московии. И дрогнуло...", – резюмировал историк.

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