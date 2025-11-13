Гитлер мог иметь микропенис: что выявило новое исследование ДНК фюрера

Результаты нового научного исследования раскрыли неожиданные детали о здоровье Адольфа Гитлера. Анализ образца крови, предположительно принадлежащего фюреру, показал, что он мог страдать синдромом Каллмана. Это редкое генетическое заболевание, которое влияет на половое развитие и может приводить к таким признакам, как микропенис и неопущение яичек.

Адольф Гитлер. Фото из открытых источников

Исследование, созданное в рамках документального фильма Channel 4 "ДНК Гитлера: План диктатора", раскрыло новую информацию о фюрере. Оно стало возможным благодаря куску ткани из дивана, на котором Гитлер покончил с собой в бункере в Берлине 30 апреля 1945 года. Этот сувенир вырезал американский полковник Розвелл П. Розенгрен. Фрагмент хранился в военно-историческом музее города Геттисберг в США, и именно из него ученые получили ДНК-образец.

Генетический материал сравнили с ДНК родственника Гитлера по мужской линии, что подтвердило его подлинность. Работу возглавляла профессор Тури Кинг из Университета Бата, которая в свое времени идентифицировала останки английского короля Ричарда III.

"У нас были эти соблазнительные подсказки о Гитлере, но теперь у нас есть некоторая генетическая информация, подтверждающая это. ДНК можно сравнить с другим текстом, помогающим разгадывать исторические тайны", — объясняет Кинг.

После анализа ДНК Гитлера ученые обнаружили, что у диктатора был синдром Каллмана, который влияет на развитие половых органов, а типичные симптомы включают низкий уровень тестостерона.

"10 процентов детей с такой мутацией могут иметь маленький пенис, "микропенис"", — указывает профессор Йорма Топпари из Туркусского университета, однако добавляет, что "более распространенным признаком является то, что яички не опускаются нормально в мошонку".

Историки давно пытались понять, почему у Гитлера были проблемы в отношениях с женщинами. Доктор Алекс Кей из Потсдамского университета отмечает, что синдром Каллмана может объяснить его дискомфорт рядом с женщинами и отсутствие интимной жизни. Это также может быть причиной, почему у него не было детей с Евой Браун, несмотря на публичные призывы к немцам создавать большие семьи.

Адольф Гитлер

Профессор Бретт Кар из Тавистокского института медицинской психологии отмечает, что "если молодой Гитлер подвергался насмешке из-за половых особенностей, это могло оставить глубокую психологическую травму, которая впоследствии повлияла на его личность и поведение".

Архивы личного врача Гитлера, Теодора Морелла, также свидетельствуют о частых инъекциях тестостерона, которые диктатор получал в течение многих лет. В записи от 24 января, например, указана доза в 25 миллиграммов. Это может свидетельствовать о том, что фюрер пытался компенсировать гормональный дефицит, вызванный синдромом Каллмана.

По данным NHS, этот синдром относится к редким генетическим состояниям, которые вызывают неполное половое созревание и репродуктивную незрелость. Он встречается примерно в одном из 30 000 случаев.

Анализ ДНК также показал, что Гитлер мог иметь несколько нейродивергентных расстройств. Тесты показали, что у него был выше среднего риск развития СДВГ, а также Гитлер входил в 1% людей с высоким риском развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении. Психиатр Майкл Фицджеральд заметил, что "это очень сложная смесь". По его мнению, "Гитлер был один на миллион, или, может быть, один на миллиард".

